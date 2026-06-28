Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Oι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

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