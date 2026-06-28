Καλλιθέα: Ξέσπασε φωτιά σε διώροφο κτίριο – Δύο άτομα απεγκλώβισε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διώροφο κτίριο, επί της οδού Αριστείδου, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος φέρει εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και για μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία» καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Κορινθία -Έβαλε αυτοσχέδια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρεύματος

Χανιά: Συνελήφθη νεαρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Πέταξε πέτρα σε πυροσβεστικό όχημα

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνώθηκε ο 40χρονος εγκαυματίας – Σοβαρή η κατάστασή του