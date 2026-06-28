Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνώθηκε ο 40χρονος εγκαυματίας – Σοβαρή η κατάστασή του

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού» νοσηλεύεται ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής, ο οποίος τραυματίστηκε στη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας, το πρωί της Κυριακής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάστασή του είναι σοβαρή, καθώς εκτός από τα εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχηλο, ο άτυχος άνδρας έχει υποστεί και εισπνευστικό έγκαυμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας.

Η φωτιά, που σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική εκδηλώθηκε σε οκταώροφο ξενοδοχείο, στην οδό Δώρου, στο κέντρο της Αθήνας, πιθανότατα από πατίνι που φόρτιζε σε αποθηκευτικό χώρο ιματισμού, στο ισόγειο.

Στο σημείο έσπευσαν επιτόπου συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ασθενοφόρα μετέφεραν στο νοσοκομείο ακόμη τρεις ενοίκους του ξενοδοχείου που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των καπνών.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης:

Στη δημοσιότητα υποβρύχια πλάνα από το ελικόπτερο που έπεσε στη λίμνη Αώου – Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανέλκυσής του (Video)

Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό τη Δευτέρα η Αττική και ακόμη 28 περιοχές – Πού απαιτείται αυξημένη προσοχή

Μεγάλη φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας – Καίγεται δασική έκταση, 9 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες και 112 για εκκένωση



