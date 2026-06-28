Μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Πευκάλι Κορινθίας: Απειλούνται κατοικίες, 9 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες και 112 για εκκένωση

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Σε ύφεση η φωτιά, που ξέσπασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του Κορινθίας.
Χάρη στον ισχυρό αέρα, εντάσεως έως και 7 μποφόρ, η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις κινούμενη απειλητικά προς τα σπίτια.
Στη 1.30 όσοι βρίσκονταν στο Αμμόνι έλαβαν μήνυμα εκκένωσης από το 112.
Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στην περιοχή σπεύδουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.
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