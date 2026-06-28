Μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Πευκάλι Κορινθίας: Απειλούνται κατοικίες, 9 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες και 112 για εκκένωση

Σε ύφεση η φωτιά, που ξέσπασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του Κορινθίας.

Χάρη στον ισχυρό αέρα, εντάσεως έως και 7 μποφόρ, η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις κινούμενη απειλητικά προς τα σπίτια.

Στη 1.30 όσοι βρίσκονταν στο Αμμόνι έλαβαν μήνυμα εκκένωσης από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. June 28, 2026

Στην περιοχή σπεύδουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

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