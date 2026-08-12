Η Ευρώπη στον «φούρνο» της κλιματικής κρίσης – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη

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Η κλιματική κρίση πλήττει σφοδρά την Ευρώπη το 2026, με την ήπειρο να θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη – και τις συνέπειες να είναι θανατηφόρες.

Ολόκληρος ο πλανήτης θερμαίνεται, καθώς οι εκπομπές άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων παγιδεύουν ολοένα και περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από τις άλλες ηπείρους. Οι συνέπειες γίνονται ολοένα και πιο θανατηφόρες, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους που αποδίδονται σε καύσωνες μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι.

Γιατί η Ευρώπη επηρεάζεται περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη;

Η ξηρά χρειάζεται λιγότερη θερμότητα από τους τεράστιους και βαθιούς ωκεανούς για να αυξήσει τη θερμοκρασία της. Έτσι, όλες οι ήπειροι θερμαίνονται ταχύτερα από τις θάλασσες.

Η Ευρώπη, όμως, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη για τέσσερις λόγους, σύμφωνα με τον Guardian: τις μεταβολές στα καιρικά μοτίβα, την εγγύτητά της στην Αρκτική, τη μείωση της χιονοκάλυψης και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη είναι σήμερα 2,5°C θερμότερη σε σχέση με την εποχή πριν από τη μαζική καύση ορυκτών καυσίμων – σχεδόν διπλάσια αύξηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 1,4°C.

Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 0,56°C ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, έναντι 0,42°C στη Βόρεια Αμερική, 0,36°C στην Αφρική και 0,27°C στη Νότια Αμερική.

Πώς έχουν αλλάξει τα καιρικά μοτίβα στην Ευρώπη;

Οι μεταβολές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πάνω από την Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε συχνότερους και εντονότερους καύσωνες το καλοκαίρι.

Σε αυτό περιλαμβάνεται και ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφεί ποτέ, τον Ιούνιο του 2026, όταν μια τεράστια μάζα θερμού αέρα παγιδεύτηκε κάτω από έναν στάσιμο «θόλο θερμότητας» (heat dome).

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν τον ρόλο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις αλλαγές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ωστόσο η σύνδεση φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.

Η δρ Σαμάνθα Μπέρτζες, από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ, δήλωσε:

«Βλέπουμε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στα μοτίβα επιφανειακής πίεσης και σε άλλες παραμέτρους της κυκλοφορίας όταν εξετάζουμε τις τάσεις των τελευταίων 40 και πλέον ετών. Σε αυτή την κλίμακα χρόνου, είναι πιθανότερο να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή παρά με τη φυσική μεταβλητότητα».

Η σύνδεση αυτή ενδέχεται να οφείλεται στην αλλαγή της αεροχειμάρρου (jet stream), ενός ισχυρού ανέμου σε μεγάλο υψόμετρο που επηρεάζει σημαντικά τον καιρό στην Ευρώπη και επηρεάζεται και ο ίδιος από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Γιατί είναι σημαντική η Αρκτική;

Η Αρκτική είναι η περιοχή του πλανήτη που θερμαίνεται ταχύτερα, παρότι δεν διαθέτει εκτεταμένες χερσαίες εκτάσεις.

Αυτό συμβαίνει επειδή το λευκό πολικό κάλυμμα πάγου, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες αντανακλά πίσω στο Διάστημα το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, λιώνει με ταχύτατους ρυθμούς.

Καθώς ο πάγος λιώνει, αποκαλύπτεται ο πιο σκούρος ωκεανός, ο οποίος απορροφά πολύ περισσότερη θερμότητα. Η επιπλέον θερμότητα προκαλεί με τη σειρά της περισσότερο λιώσιμο πάγου, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Καθώς σημαντικό τμήμα της Ευρώπης βρίσκεται σχετικά κοντά στην Αρκτική, οι θερμοκρασίες στην ήπειρο αυξάνονται ταχύτερα.

Τι συμβαίνει με τη χιονοκάλυψη;

Στο παρελθόν, μεγάλο μέρος της Ευρώπης καλυπτόταν από χιόνι κατά τους χειμερινούς μήνες. Όπως και ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής, το χιόνι αντανακλούσε την ηλιακή ακτινοβολία και συνέβαλλε στη διατήρηση χαμηλότερων θερμοκρασιών στην ήπειρο.

Όμως η κλιματική κρίση συρρικνώνει τις περιοχές που καλύπτονται από χιόνι.

Τον Μάρτιο του 2025, η έκταση της χιονοκάλυψης στην Ευρώπη ήταν περίπου 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, καταγράφοντας πτώση 31%.

Η έκταση που χάθηκε αντιστοιχεί περίπου στο συνολικό εμβαδόν της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας. Ήταν η τρίτη μικρότερη έκταση χιονοκάλυψης από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές, το 1983.

Γιατί η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επηρεάζει τις θερμοκρασίες;

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η σημαντική μείωση των επιπέδων τοξικής ρύπανσης στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες είναι αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, ο καθαρότερος αέρας αποκαλύπτει πλέον περισσότερο την επίδραση της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Τα σωματίδια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορούν να αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, είτε άμεσα είτε συμβάλλοντας στον σχηματισμό νεφών. Έτσι, λιγότερη θερμότητα φτάνει στην επιφάνεια της Γης.

Όταν υπάρχουν λιγότερα σωματίδια, μειώνεται και η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα περισσότερη θερμότητα να παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου.

Η μείωση της ρύπανσης μπορεί μάλιστα να συνδέεται και με την αύξηση των εμποδιστικών καιρικών συστημάτων (blocking patterns), τα οποία μπορούν να εγκλωβίζουν θερμές αέριες μάζες για παρατεταμένες περιόδους.

Πόσο σημαντικός είναι καθένας από τους τέσσερις παράγοντες;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη, αλλά στόχος τους είναι να έχουν μια εκτίμηση μέσα στην επόμενη χρονιά.

Η Μπέρτζες δήλωσε:

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η σημασία κάθε παράγοντα πρέπει να διαφέρει ανάλογα με την εποχή. Η εγγύτητα στην Αρκτική είναι σημαντική το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ενώ οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 παρουσιάζουν μεγαλύτερη στατιστική σημασία το καλοκαίρι». Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι εντονότερη τον χειμώνα, λόγω της περιορισμένης χρήσης άνθρακα για τη θέρμανση των κατοικιών, ενώ η χιονοκάλυψη αποτελεί επίσης κυρίως χειμερινό παράγοντα. Η χειμερινή άνοδος της θερμοκρασίας στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες ήταν εντονότερη στα βόρεια τμήματα της ηπείρου, ενώ το καλοκαίρι η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ποιες είναι οι συνέπειες; Η ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας οδηγεί σε όλο και περισσότερους θανάτους, καθώς και σε εντονότερες πυρκαγιές και ξηρασίες. Παράλληλα, οι καταιγίδες, οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες ενισχύονται από την επιπλέον θερμότητα που συσσωρεύεται στο κλιματικό σύστημα. Όλα αυτά επηρεάζουν βαθιά τις ζωές και τα μέσα βιοπορισμού εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την ήπειρο και αναμένεται να επιδεινώνονται όσο οι εκπομπές δεν μειώνονται δραστικά και δεν φτάνουν σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero). Απαιτούνται επειγόντως ταχείες περικοπές στις εκπομπές CO₂, παράλληλα με την ανάπτυξη μέτρων για την προστασία των πολιτών. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, δήλωσε στα τέλη Ιουλίου: «Το τρομακτικό κόστος αυτής της κλιματικής κρίσης – τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στην οικονομία – φτάνει πλέον σε επίπεδα εθνικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ξεκάθαρο: να εγκαταλείψουμε ταχύτερα τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους». Διαβάστε επίσης: Η Ευρώπη η πιο γρήγορα θερμαινόμενη ήπειρος – Οι πόλεις σχεδιάστηκαν για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, τι πρέπει να γίνει Όταν η φωτιά ξεπερνά τα μοντέλα – Γιατί οι επιστήμονες μιλούν για σημείο καμπής Φωτιές που καίνε με την ισχύ ατομικής βόμβας – Η Ευρώπη μπροστά σε «σενάρια Δάντη»