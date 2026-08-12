Σεισμός στην Κολομβία: Για τρίτη ημέρα οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων

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Διασώστες στην Κολομβία συνεχίζουν σήμερα τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, δύο ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με τους τουλάχιστον 250 νεκρούς.

Στο Τόρες ντελ Λιμονάρ, ένα συγκρότημα κατοικιών που κατέρρευσε στο Κάλι, διασώστες αναζητούν μέσα στα συντρίμμια ίχνη ζωής. «Αυτήν τη στιγμή, εξακολουθούμε να διατηρούμε τις ελπίδες, τουλάχιστον μέχρι να συμπληρωθούν περίπου τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό», δήλωσε ο Καμίλο Κάνο, ένας πυροσβέστης από τη Μπογκοτά που συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Ο Κάνο είπε πως ντόπιοι διασώστες και κάτοικοι διέσωσαν περισσότερους από 20 ανθρώπους από το συγκρότημα κατοικιών τις πρώτες 12 ώρες μετά τον σεισμό, και αργότερα ανέσυραν ζωντανούς άλλους τρεις σε δυσκολότερες επιχειρήσεις κάτω από τα ερείπια.

Όμως, όπως εξήγησε, τα πλήθη των εθελοντών και των περαστικών δυσχέραιναν στην αρχή τις έρευνες. «Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε και να ακούσουμε τις εκκλήσεις των ανθρώπων κάτω από το κτίριο», σημείωσε, προσθέτοντας πως η μετατόπιση των χαλασμάτων στην περίπτωση μετασεισμών δυσκολεύει επίσης τις επιχειρήσεις.

Η αστυνομία εφαρμόζει αυστηρότερους ελέγχους στο σημείο σήμερα, την ώρα που εθελοντές καθοδηγούνται στο να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα, ώστε να βοηθήσουν τους διασώστες να εργάζονται αποτελεσματικότερα, περιέγραψε.

Μεταξύ εκείνων που συνεχίζουν να περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους είναι η Μαρσέλα Πέρες, η οποία λέει πως η 11χρονη κόρη του συντρόφου της παγιδεύτηκε με τους παππούδες της όταν το κτίριο κατέρρευσε.

«Βρισκόμαστε εδώ από τη Δευτέρα περιμένοντας να διασωθεί το κορίτσι και οι παππούδες της», δήλωσε η Πέρες.

«Απλά περιμένουμε και εμπιστευόμαστε τον Θεό», συμπληρώνει.

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