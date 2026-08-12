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ΚΟΣΜΟΣ

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12.08.2026 20:28

ΜΜΕ κατά Τραμπ: Προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για την πώληση προνομιακής πρόσβασης στις αναρτήσεις του

12.08.2026 20:28
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Δύο όμιλοι αμερικανικών ΜΜΕ προσέφυγαν σήμερα στη δικαιοσύνη κατά της πώλησης μιας προνομιακής πρόσβασης στις αναρτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, οι οποίες προκαλούν συχνά κινήσεις στις αγορές.

Η αγωγή, την οποία κατέθεσαν στη Νέα Υόρκη οι οργανισμοί The Intercept και Freedom of the Press Foundation, υποστηρίζει πως αυτό το σύστημα είναι «διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό».

Όσοι έχουν συνδρομή σε αυτήν την υπηρεσία υποτίθεται πως έχουν μια πρόσβαση σχεδόν στιγμιαία στα μηνύματα του Τραμπ στο Truth Social, τα λίγα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από το ευρύ κοινό.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να καταβάλουν έως 100.000 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος χρησιμοποιεί συχνά την πλατφόρμα του για να κάνει σημαντικές πολιτικές ανακοινώσεις, από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν έως την επιβολή νέων δασμών, που μπορούν να βυθίσουν στο κόκκινο ή να εκτοξεύσουν στα ύψη τις αγορές.

«Αυτό το σύστημα είναι βαθιά διεφθαρμένο. Ο πρόεδρος βρίσκεται σε θέση να έχει οικονομικό όφελος δίνοντας κυβερνητικές πληροφορίες, οι οποίες προκαλούν κινήσεις στις αγορές, σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν την ίδια του την εταιρεία», επισημαίνεται στο έγγραφο της αγωγής.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
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