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12.08.2026 12:30

Σεισμός στην Κολομβία: «Οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τους 1.000» λέει ο Λέκκας – Γιατί έπεσαν πολλά κτίρια παρά το χαμηλό εστιακό βάθος

12.08.2026 12:30
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Την εκτίμηση ότι ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τους 1.000 νεκρούς, εξέφρασε ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η περιοχή βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», τη ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό όπου καταγράφεται έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η κίνηση και η καταβύθιση των τεκτονικών πλακών ευθύνονται για τη συχνότητα και την ένταση των σεισμών σε περιοχές της Αμερικής, της Ιαπωνίας, των Φιλιππίνων και της Νέας Ζηλανδίας.

Ο συγκεκριμένος σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 115 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον καθηγητή, το μεγάλο βάθος μειώνει μέρος της ενέργειας των σεισμικών κυμάτων, αλλά αυξάνει τις περιόδους ταλάντωσης, οι οποίες μπορούν να συμπέσουν με τις ιδιοπεριόδους των ψηλών κτιρίων. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί συντονισμό και εξηγεί γιατί οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν κυρίως σε υψηλές κατασκευές.

Περιορισμένη η πρόσβαση στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό

Ιδιαίτερα δύσκολη καθίσταται η επιχείρηση διάσωσης, καθώς οι πληγείσες περιοχές βρίσκονται σε απομονωμένα σημεία των Άνδεων, σε υψόμετρο περίπου 2.000-2.500 μέτρων. Η πρόσβαση είναι περιορισμένη, ενώ κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο Ευθύμιος Λέκκας υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών. Όπως σημείωσε, δεν αρκεί ένα κτίριο να παραμείνει όρθιο μετά από έναν σεισμό· θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει βασικές υπηρεσίες.

Αναφερόμενος στον τελικό απολογισμό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι νεκροί να φτάσουν τους 1.000, καθώς τα πρώτα στοιχεία συχνά δεν αποτυπώνουν το πραγματικό μέγεθος μιας καταστροφής. Παράλληλα, τόνισε ότι τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να εκτιμήσουν τις ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες.

Ο καθηγητής εξήγησε, τέλος, ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε σεισμογενείς περιοχές επειδή αυτές προσφέρουν σημαντικά φυσικά πλεονεκτήματα, όπως πρόσβαση σε νερό, θάλασσα και μεταλλεύματα. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η εγκατάλειψή τους, αλλά η ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας και της συνολικής ανθεκτικότητας των κοινωνιών.

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