Φωτιά στην Αμαλιάδα – Επιχειρούν και 5 αεροσκάφη

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Χάβαρι Αμαλιάδας του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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