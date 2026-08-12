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12.08.2026 12:22

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

12.08.2026 12:22
kiki_dalakou

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Στα 83 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κική Δαλάκου. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στο Πρώτο κοιμητήριο του Πειραια.

Όπως έγραψε: «Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια. Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το ‘63 ως το ‘78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια… Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο Πέμπτη στις 11:00 από το Πρώτο κοιμητήριο του Πειραια (Ανασταση). Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

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