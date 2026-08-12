Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα 83 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κική Δαλάκου. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στο Πρώτο κοιμητήριο του Πειραια.

Όπως έγραψε: «Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια. Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το ‘63 ως το ‘78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια… Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο Πέμπτη στις 11:00 από το Πρώτο κοιμητήριο του Πειραια (Ανασταση). Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη που τραυματίστηκε πέφτοντας από μώλο

Τραγωδία στη Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

Κηδεία Νίκου Καλογερόπουλου: Τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό (photos)