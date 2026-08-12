Τραγωδία στη Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία 

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Ενα νεαρό παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του στην Κίμωλο από ηλεκτροπληξία, την ώρα που πήγαινε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του. Η οικογένεια κατοικεί μόνιμα στην Ιρλανδία και βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Οπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής που αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας καθώς πρόκειται για σπίτι παλαιάς κατασκευής.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Η σορός μεταφέρθηκε στον Πειραιά για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η έρευνα για το συμβάν και για τυχόν ευθύνες βρίσκεται σε εξέλιξη.

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