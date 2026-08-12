Πάτρα: Φιάλη υγραερίου εξερράγη σε σπίτι – Πρόλαβε να βγει η γυναίκα που μαγείρευε

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Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εγλυκάδα της Πάτρας, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη μέσα σε κατοικία, προκαλώντας φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι στην οδό Πέλοπος, στο ύψος της οδού Λοχαγού Μενούνου.

Η γυναίκα πρόλαβε να βγει από το σπίτι

Γυναίκα που μαγείρευε αντιλήφθηκε ότι υπήρχε διαρροή υγραερίου και αμέσως μετά σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, με αποτέλεσμα η κουζίνα να τυλιχθεί στις φλόγες, όπως αναφέρει το tempo24.

Η γυναίκα κατάφερε να βγει έγκαιρα από το σπίτι και δεν τραυματίστηκε.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική, ενώ έσπευσε και η Αστυνομία προκειμένου να συνδράμει όπου ήταν απαραίτητο.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη της φιάλης υγραερίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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