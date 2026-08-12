Διακοπή δρομολογίων στην γραμμή 2 του μετρό: Άτομο έκανε απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος»

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Η κυκλοφορία στους σταθμούς του μετρό της γραμμής 2, έχει διακοπεί προσωρινά στο τμήμα Ανθούπολη -Αγ. Αντώνιος.

Ο λόγος είναι η απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε στον σταθμό του Αγίου Αντωνίου ένα άτομο.

Οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Αγιος Αντώνιος είναι προσωρινά κλειστοί όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, με τα δρομολόγια να γίνονται κανονικά από τα Σεπόλια ως το Ελληνικό.

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