Ουκρανία: Τέλος οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, μετά από παρέμβαση Βανς – Ο Ζελένσκι είπε ότι κατέθεσε πρόταση για ειρήνευση στις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Η Ουκρανία σταμάτησε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων κατόπιν επίσημου αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κίεβο υπέβαλε στις ΗΠΑ νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, επιδιώκοντας ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προετοιμάζει νέα στρατιωτική κινητοποίηση μετά τη διεξαγωγή των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Τέλος, η Ρωσία απελευθέρωσε τον Αμερικανό πρώην πεζοναύτη Ρόμπερτ Γκίλμαν για ανθρωπιστικούς λόγους, έπειτα από τέσσερα χρόνια κράτησης.

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Φρένο στα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις βάζει η Ουκρανία μετά από… άνωθεν παρέμβαση της Ουάσινγκτον.

Το Κίεβο υποχρεώθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα που χρησιμοποιούν το ρωσικό λιμάνι στην πόλη Ναβρασίσκ, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Financial Times, το σχετικό αίτημα κατατέθηκε επίσημα από τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς, όπως αποκάλυψαν ουκρανικές πηγές.

Η Ουκρανία υποστήριζε πως τα εν λόγω χτυπήματα πραγματοποιούνται για να σταματήσει η ροή χρήματος προς τη Ρωσία που γεμίζει το πολεμικό ταμείο της Μόσχας. Ωστόσο οι επιθέσεις δημιουργούσαν προβλήματα και σε αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλοια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, στον οποίο συμμετέχουν Chevron και Exxon, κοντά στο ρωσικό λιμάνι.

Ζελένσκι: Καταθέσαμε πρόταση ειρήνευσης στις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια. Η ανακοίνωση την Τρίτη έγινε εν μέσω ενδείξεων τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα επισκεφθούν σύντομα τις δύο χώρες.

«Έχουμε διαβιβάσει τις προτάσεις μας στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας, ιδίως της αεροπορικής άμυνας, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση προς τη Μόσχα, ώστε η Ρωσία να προετοιμαστεί «για το τέλος του πολέμου και όχι για την παράτασή του».

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022, έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ επισκέφθηκαν για τελευταία φορά τη Μόσχα τον Ιανουάριο και δεν έχουν επισκεφθεί ακόμη το Κίεβο.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει επανειλημμένα κατάπαυση του πυρός μετά από χρόνια συγκρούσεων. Η Ρωσία δηλώνει ότι επιθυμεί μια διευθέτηση, αλλά οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη παραχώρηση από την Ουκρανία τεσσάρων περιοχών που διεκδικεί η Μόσχα, καθώς και την επίλυση των «βασικών αιτίων» της σύγκρουσης.

Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα ως πρόσχημα για μια άλλη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική κινητοποίηση. «Προετοιμάζονται για επιστράτευση το φθινόπωρο, αμέσως μετά την παρωδία των κοινοβουλευτικών εκλογών», δήλωσε ο Ζελένσκι, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για να «δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι Ρώσοι υποτίθεται ότι υποστηρίζουν τον πόλεμο».

Απελευθέρωση Αμερικανού από τους Ρώσους

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία απελευθέρωσε τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκίλμαν μετά από τέσσερα χρόνια κράτησης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν συμφώνησε να απελευθερώσει τον 32χρονο «για ανθρωπιστικούς λόγους» και ότι η Ουάσιγκτον δεν απελευθέρωσε κανέναν κρατούμενο σε αντάλλαγμα.

Οι ΗΠΑ ασκούσαν πιέσεις στη Μόσχα να απελευθερώσει τον Γκίλμαν, ώστε να μπορέσει να λάβει ιατρική περίθαλψη. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα εξεταζόταν από γιατρούς κατά τη διάρκεια της πτήσης, πριν μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Ο Γκίλμαν συνελήφθη στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2022 μετά από μια φερόμενη διαμάχη με αστυνομικό και αργότερα χαρακτηρίστηκε από την Ουάσινγκτον ως παράνομα κρατούμενος.

Πάντως, το Sky News εκτιμά ότι η απελευθέρωση του Γκίλμαν πρόκειται για μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Κρεμλίνου να κερδίσει πόντους στον Λευκό Οίκο, με την προσδοκία ότι η κίνηση αυτή θα αποφέρει μελλοντικά διπλωματικά οφέλη. Το βρετανικό Μέσο εκτιμά ότι με την κίνηση αυτή ο Πούτιν επιχειρεί να παρουσιάσει τον εαυτό του στον Τραμπ ως έναν λογικό και συνεννοήσιμο συνομιλητή, με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να κάνει συμφωνίες.