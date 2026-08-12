Η επική αντίδραση του Τεντόγλου όταν συνειδητοποίησε on camera ότι… ξέχασε το μετάλλιό του (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να προσφέρει ένα απολαυστικό στιγμιότυπο, αυτή τη φορά όχι με την επίδοσή του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με την αντίδρασή του αμέσως μετά τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη σπουδαία συλλογή του, έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ για την εξέλιξη του αγώνα, όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το μετάλλιο που απονέμουν οι διοργανωτές στους αθλητές.

Η ερώτηση οδήγησε τον Μίλτο Τεντόγλου στο να συνειδητοποιήσει πως το μετάλλιο που είχε παραλάβει δεν βρισκόταν πάνω του. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και, όπως συνηθίζει, αυθόρμητη.

«Μας το έδωσαν αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μ@@@κία, το έβγαλα και το άφησα εκεί», είπε ο Τεντόγλου, καταλαβαίνοντας ότι είχε αφήσει πίσω το μετάλλιό του.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο χρυσός πρωταθλητής αποχώρησε για να το αναζητήσει, προσθέτοντας ένα ακόμη απολαυστικό στιγμιότυπο στην ημέρα της νέας μεγάλης επιτυχίας του.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

Champions League: Ο Ολυμπιακός των 10 παικτών «λύγισε» στην παράταση και συνεχίζει στο Europa, ήττα με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία (Videos)

Conference League: Στα play-offs ο Παναθηναϊκός με «χρυσούς» Γκαρσία και Ντέσερς, 2-1 στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια (Videos)











