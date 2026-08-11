Conference League: Στα play-offs ο Παναθηναϊκός με «χρυσούς» Γκαρσία και Ντέσερς, 2-1 στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια (Videos)

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Με τα γκολ των Λιβάι Γκαρσία (πλασέ στο 60’, γκολ στο ντεμπούτο του) και Ντέσερς (94’), ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «λυγίσει» την ΤΣΣΚΑ 1948, με 2-1 στην παράταση (1-1 η κανονική διάρκεια) στο «Vasil Levski» της Σόφιας, παίρνοντας την πρόκριση για τα play off του Conference League. Οι Βούλγαροι ισοφάρισαν προσωρινά στο 87’ με τον Ντβάλι στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση, όμως στο έξτρα 30λεπτο η εκτελεστική δεινότητα του Ντέσερς, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από 8 μήνες χάρισαν στον Παναθηναϊκό την πρόκριση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε αρκετές «εκπλήξεις» και σε πρόσωπα, αλλά και στη διάταξη του Παναθηναϊκού, καθώς λόγω της απουσίας και των δύο δεξιών μπακ του, επέλεξε για πρώτη φορά τριάδα στην άμυνα (3-4-3) με τον Κάτρη δεξιό στόπερ και τον Ζαρουρί να «παίρνει» όλη την πλευρά, ενώ έδωσε φανέλα βασικού στον Λιβάι Γκαρσία στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Η ΤΣΣΚΑ 1948 έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 6’, όταν το πλασέ του Ρούσεβ μέσα απ’ την περιοχή απέκρουσε εντυπωσιακά στο «παράθυρό» του ο Πένια.

Στο 11’ από φάουλ του Κυριακόπουλου, ο Ντε Φράι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μαρίνοβ έδιωξε προ του Φαν Ντρόνγκελεν κι ο Αντίνο με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα άουτ. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 38’ ο Ραστόντερ επιχείρησε μία ατομική ενέργεια απέναντι σε 4 αμυντικούς, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο 44’ έπειτα ωραίο συνδυασμό του Ζαρουρί με τον Λιβάι Γκαρσία, ο Μαροκινός πλάσαρε μέσα απ’ την περιοχή, όμως ο Μαρίνοβ απέκρουσε με τα πόδια.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πλησίασε το γκολ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα με ένα σουτ του Λιβάι Γκαρσία που έβγαλε ασταθώς ο Μαρίνοβ. Στο 56’ ο Αντίνο είχε ένα τελείωμα που μπλόκαρε ο Μαρίνοβ στο 56’, ενώ στο 60’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Ο Λιβάι Γκαρσία έκλεψε ψηλά, «πάτησε» στην περιοχή κι από πολύ πλάγια θέση με άψογο αριστερό πλασέ έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 68’ από πολύ ωραία ασίστ του Αντίνο, ο Ντέσερς πρόλαβε να πλασάρει, αλλά έδιωξε ο Μαρίνοβ, ενώ στο 80’ το σουτ του Γιάγκουσιτς βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ 1948. Στο 87’ η ΤΣΣΚΑ 1948 «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό σε μία φάση που η άμυνα του «τριφυλλιού» δεν αντέδρασε καλά. Σε εκτέλεση πλαγίου άουτ, η μπάλα έφτασε στον Ντβάλι που πλάσαρε με τη μία και ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση.

Εκεί ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα στο 4ο λεπτό της παράτασης. Από πολύ ωραίο συνδυασμό των Ταμπόρδα και Κυριακόπουλου, ο τελευταίος έβγαλε ωραία σέντρα προς τον Ντέσερς, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-1 για τους «πράσινους». Στο 105’ και στο 108 ο Σομπρέρο είχε δύο σουτ που πέρασαν άουτ, ενώ στο 117’ ο Μαρίνοβ είχε άλλη μία μεγάλη επέμβαση στο δυνατό σουτ του Ταμπόρδα.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος στο ματς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση της ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα Play Offs

1-2 Γκολ ο Παναθηναϊκός στο 95′ με τον Ντέσερς

Τέλος στην κανονική διάρκεια, στην παράταση το ματς

Στο 87′, 1-1 η ΤΣΣΚΑ 1948

Στο 60, 0-1 ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάι Γκαρσία

1′ Σέντρα στο ματς

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)

Κίτρινες: 71’ Ζεμζεμί – 41’ Κάτρης, 64’ Ραστόντερ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάντερ Αλεξαντρόβ, 4-4-1-1): Μαρίνοβ, Μεντίνα (106’ Γκρίμπιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (101’ Κρεμπς), Ζεμζεμί, Ρούσεβ (83’ Σομπρέρο), Μάγιερ (83’ Βιτάνοβ), Α. Ίλιεβ (65’ Ντιαλό).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 3-4-3): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Ζαρουρί (79’ Τουμπά), Τσιριβέγια (88’ Τσέριν), Καμαρά, Κυριακόπουλος (105’ λ.τρ. Κοντούρης), Λιβάι Γκαρσία (66’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (89’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (66’ Ντέσερς).

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