Σεισμός στην Κολομβία: Πάνω από 250 νεκροί, μάχη στα συντρίμμια για επιζώντες – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων και εθελοντών (Video)

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Τουλάχιστον 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την ώρα που πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές.

Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου στη δυτική Κολομβία, σε μια μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.

Συγγενείς περιμένουν καρτερικά δίπλα στα συντρίμμια των κτιρίων αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Δευτέρας την καρδιά της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας.

Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών, εκσκαφέων, ακόμα και με γυμνά χέρια, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.

Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 σήμερα το πρωί τοπική ώρα, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών.

Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Στο Κάλι, δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν, όπως και ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν αδιάκοπα για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και συγγενείς των αγνοουμένων, οι οποίοι, πολλές φορές ακόμη και με γυμνά χέρια, αναζητούν οποιοδήποτε ίχνος ζωής. Παράλληλα, οι πολίτες σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν μπάζα, προσπαθώντας να συνδράμουν το έργο των διασωστών.

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς κάθε λεπτό που περνά είναι καθοριστικό για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα δυτικά της χώρας, όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές. Πολλές πόλεις εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένες, ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές.

Παράλληλα, η διακοπή των τηλεπικοινωνιών δυσκολεύει την επικοινωνία των πολιτών με τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά λεηλασιών. Για τον λόγο αυτό, δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν περιπολίες στους δρόμους.

Στο μέτωπο της διεθνούς βοήθειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αρωγή έχουν επίσης προσφέρει το Ισραήλ, το Μεξικό, ο Ισημερινός και η Γαλλία.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί.

«Όλα “χορεύανε” στην Μπογκοτά, δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας»

Εθελοντές και άνθρωποι που βίωσαν τον σεισμό μίλησαν στο ΕΡΤnews για τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αλλά και για τις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η εθελόντρια Μπάρμπαρα Μέλο περιέγραψε την κατάσταση στις περιοχές όπου επιχειρεί η ομάδα της, μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Όπως ανέφερε, περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν πληγεί, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο διαμέρισμα του Τσόκο, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο το σεισμού. Πρόκειται για μια πολύ φτωχή περιοχή, στην οποία η γεωγραφική μορφολογία δημιουργεί επιπλέον εμπόδια, καθώς δεν υπάρχουν δρόμοι ή άλλες διόδοι από τις οποίες μπορεί να φτάσει εύκολα η βοήθεια.

Ο Επίσκοπος Άσσου Τιμόθεος αναφέρθηκε στην ένταση του σεισμού, λέγοντας: «Όλα “χορεύανε” στην Μπογκοτά, ήμασταν στο δρόμο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε σωστά πάνω στα πόδια μας».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σιταράς, Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά, περιέγραψε τον φόβο και την αίσθηση αδυναμίας που προκάλεσε η δόνηση: «Είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς. Είναι η στιγμή που παγώνεις… Δεν υπάρχει για εμένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο… Τέτοια αίσθηση που νιώθεις τόσο αδύναμος και απλά περιμένεις, βλέπεις και λες μέχρι να σηκωθείς…».

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