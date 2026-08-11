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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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11.08.2026 21:11

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος (Video)

11.08.2026 21:11
siskos

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Ο Απόστολος Σίσκος θα είναι στον τελικό των 200μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού. Ο 21χρονος κολυμβητής εξασφάλισε την πρόκριση, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην ημιτελική σειρά του, με χρόνο 1:54.06, επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς κατέρριψε το δικό του 1:54.12 από τις 8/5/2026.

Ο Σίσκος ως πρώτος στη σειρά του, πήρε απευθείας το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 12/8, στις 19:40.

Από τη β’ ημιτελική σειρά… απάντησε στον Σίσκο ο Ούγγρος «χρυσός» Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου, κάτοχος του ρεκόρ Ευρώπης με 1:53.19 από πέρυσι, Χούμπερτ Κος, που βελτίωσε το ρεκόρ του με 1:52.30. Εκτός τελικού έμεινε ο Γάλλος, Νέιθαν Μουρατόρι με 1:55.94.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:08
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