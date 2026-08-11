Ο Αντόνιο Μπαντέρας έγινε 66 και γιορτάζει τη ζωή – «Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι ακόμα εδώ»

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Ο Αντόνιο Μπαντέρας «έκλεισε» τα 66 του χρόνια και επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο με αφορμή τα γενέθλιά του, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του τη Δευτέρα, 10/8, και, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια εικόνα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτήν, ο Μπαντέρας εμφανίζεται ξαπλωμένος πάνω σε μια τεράστια τούρτα.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο ίδιος αναφέρθηκε στη διάθεσή του να συνεχίσει να εξερευνά καινούργια πράγματα και να μοιράζεται τις εμπειρίες και τις ανακαλύψεις του με τους άλλους. Στη λεζάντα έγραψε: «Νιώθω ευγνωμοσύνη που, μετά από 66 χρόνια, είμαι ακόμα εδώ, εξακολουθώ να υπάρχω και να διατηρώ μια τεράστια επιθυμία να μαθαίνω, να εκπλήσσομαι και να μοιράζομαι όσα ανακαλύπτω. Σας ευχαριστώ».

Το μήνυμα στους θαυμαστές του

Την επόμενη ημέρα, ο ηθοποιός επανήλθε στα social media, αυτή τη φορά για να απαντήσει στις ευχές που δέχτηκε για τα γενέθλιά του.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία ποζάρει κρατώντας ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια και ευχαρίστησε όσους τον θυμήθηκαν και του έστειλαν τις ευχές τους. «Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι χθες, με αφορμή τα γενέθλιά μου, με θυμηθήκατε. Σας ευχαριστώ όλους και σας στέλνω μια τεράστια αγκαλιά».

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