Λατινοπούλου για το επεισόδιο στην Τήνο: «15-20 γύφτοι μού την “έπεσαν” και μου ζήτησαν τον λόγο γιατί τους λέω γύφτους» (Video)

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Στο φραστικό επεισόδιο που είχε στην Τήνο με ομάδα Ρομά αναφέρθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η ίδια περιγράφει ότι είχε ταξιδέψει στο νησί μαζί με τη μητέρα της, προκειμένου να προσκυνήσουν. Όπως αναφέρει, κατά την επιστροφή τους και ενώ βρίσκονταν στο λιμάνι περιμένοντας το πλοίο, «πλησίασαν 25-30 γύφτοι». Σύμφωνα με την περιγραφή της, ένας από τους άνδρες της είπε «δεν είμαστε όλοι εγκληματίες, μην μας βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι απάντησε: «Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Αν δεν κάνετε κλοπές, ληστείες, ρευματοκλοπές, αν δεν παντρεύετε τα ανήλικά κορίτσια σας, δεν απευθύνομαι σε εσάς, τέλος συζήτησης».

Όπως λέει, στη συνέχεια επικράτησε ένταση, με τα μέλη της ομάδας να φωνάζουν και να μιλούν ταυτόχρονα. Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, αναφέρει: «“Εσείς οι Έλληνες” μου κάνει ένας και του λέω “Εσείς δεν είστε; Ωραία, μια και βγάζετε βίντεο, βγάλτε και αυτό για να δει ο κόσμος ότι δεν θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες”. Μετά άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί και τότε σηκώθηκε ένας από αυτούς και αρχίζει τις βρισιές που είδατε στο βίντεο. Πήγε να με πλησιάσει για να με χτυπήσει, αλλά τον σταμάτησαν».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, έφτασαν στο σημείο δύο άνδρες του Λιμενικού, «και είπαν “μην μαλώνετε” και όπως το είπαν εξαφανίστηκαν», συνεχίζει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Επί 45 λεπτά έβριζαν και φώναζαν, αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση», προσθέτει.

«Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γύφτων η Ελλάδα μας»

Στην ίδια ανάρτηση, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολιάζει με τον δικό της τρόπο το περιστατικό και στρέφεται κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία.

15-20 γύφτοι μου την “έπεσαν” και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!

Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η ΝΔ αν είσαι γύφτος, ρουβίκωνας, φριπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις!

Και το καλύτερο;

Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!

Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γύφτων η Ελλάδα μας.

Δυστυχώς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το επεισόδιο στο λιμάνι της Τήνου

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, 9/8, στην Τήνο, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε στο λιμάνι της Τήνου μαζί με τη μητέρα της και περίμενε το πλοίο, καθισμένη σε παγκάκι στον χώρο αναμονής.

Ομάδα ανδρών Ρομά φέρεται να πλησίασε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τις απαξιωτικές, όπως υποστήριξαν, αναφορές της στους Ρομά. Ένας από αυτούς φέρεται να της είπε πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Η ευρωβουλευτής απάντησε ότι οι αναφορές της αφορούσαν ανθρώπους που, όπως υποστήριξε, επιδίδονται σε παραβατικές συμπεριφορές, κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων σε κλοπές και ρευματοκλοπές.

Η απάντηση αυτή είχε ως συνέπεια να ανέβουν οι τόνοι, ενώ στο σχετικό βίντεο ακούγονται ορισμένα μέλη της ομάδας να βρίζουν χυδαία την πρόεδρο της Φωνής Λογικής.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν απάντησε στις συγκεκριμένες λεκτικές προσβολές, απλώς κρατούσε σφιχτά την τσάντα της και περιορίστηκε να πει «όλοι ίδιοι είστε».

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