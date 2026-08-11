Ζιμπάμπουε: Πλοίο με 95 επιβάτες ανετράπη σε λίμνη, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης (Video)

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Πορθμείο που μετέφερε 95 ανθρώπους ανετράπη την Τρίτη, 11/8, στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης και απροσδιόριστος αριθμός επιβατών έχει διασωθεί.

Το πλοίο «Mbuya Nehanda», που συνδέει την πόλη της Καρίμπα με αρκετά νησιά και ψαροχώρια στη λίμνη, ανετράπη προφανώς λόγω των δυνατών κυμάτων, μετέδωσαν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Το φεριμπότ που «μετέφερε 90 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ανετράπη στη λίμνη Καρίμπα», δήλωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

#KaribaFerryDisaster

Desperate search and rescue efforts were earlier underway today after a government-operated passenger ferry – Mbuya Nehanda belonging to the Rural Infrastructure Development Agency (RIDA, formerly DDF) – capsized on Lake Kariba near Long Island.

Reports say… pic.twitter.com/VkVd00fGNg — TheNewsHawks (@NewsHawksLive) August 11, 2026

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω», πρόσθεσε.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επιβάτες διασώθηκαν, αλλά δεν ήταν γνωστός ο ακριβής αριθμός τους μέχρι απόψε το βράδυ.

Η λίμνη Καρίμπα, 300 και πλέον χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε, βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ της Ζιμπάμπουε και της Ζάμπιας και αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο.

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