search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:54
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 23:39

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

11.08.2026 23:39
adamopoulou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης

Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση και ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδι της Πέμπτης.

Στην έβδομη εμφάνισή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με βαριά κληρονομιά δύο τίτλους και τρία αργυρά μετάλλια, η Στεφανίδη του 2026 με φετινό ρεκόρ 4.48, πέρασε με άνεση τα 4.25, τα 4.40 και αμέσως μετά – εφόσον συνέχιζαν 15 – και τα 4.50 για να βελτιώσει το φετινό της εαυτό την πλέον κατάλληλη στιγμή.

Η σούπερ μαμά Κατερίνα που ήρθε στο Μπέρμιγχαμ με τον μικρό γιο της Τζορτζ και βέβαια το σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κριρ, επιβεβαίωσε στα 36 την κλάση της και έδειξε ότι θα είναι σκληρό καρύδι στον τελικό. Αυτός θα είναι ο έβδομος ευρωπαϊκός τελικός για την Στεφανίδη σε ισάριθμες παρουσίες στη διοργάνωση.

Εξαιρετική ήταν και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα στα 4.10, όπου χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια. Με τον προπονητή της Βασίλη Μεγαλοοικονόμου να φτάνει στο Μπέρμιγχαμ από το Γιουτζίν λιγότερες από 24 ώρες πριν από τον προκριματικό, πήρε την παραπάνω ενέργεια στην πορεία του προκριματικού περώντας τα 4.25 και τα 4.40 με την πρώτη. Στα 4.50 είχε καλά άλματα, αλλά έστω κι αν δεν πέρασε τον πήχη μπήκε στον τελικό ως 11η.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός – Live η ρεβάνς για την πρόκριση στα playoffs

Conference League: ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός – Live η ρεβάνς στα προκριματικά

Λίζα Ιτόγια: Η διεθνής μπασκετμπολίστρια ξέσπασε κατά των ρατσιστών – «Μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε» (photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επική αντίδραση του Τεντόγλου όταν συνειδητοποίησε on camera ότι… ξέχασε το μετάλλιό του (Video)

colombia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 30 ώρες – Συγκλονιστικό βίντεο

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3107
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός «Φωνής Λογικής» συνεργάτης της Λατινοπούλου μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

drone_2
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου μετά τον εντοπισμό drone – Διακοπή πτήσεων για σχεδόν δύο ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:08
tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επική αντίδραση του Τεντόγλου όταν συνειδητοποίησε on camera ότι… ξέχασε το μετάλλιό του (Video)

colombia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 30 ώρες – Συγκλονιστικό βίντεο

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3107
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

1 / 3