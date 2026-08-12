Εκτός «Φωνής Λογικής» συνεργάτης της Λατινοπούλου μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

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Εκτός «Φωνής Λογικής» και κάθε υπηρεσιακού του καθήκοντος τέθηκε συνεργάτης της Αφροδίτης Λατινοπούλου, μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Αυγούστου. Με απόφαση της προέδρου της «Φωνής Λογικής», ο συνεργάτης του γραφείου της, σε βάρος του οποίου έγινε η καταγγελία, απομακρύνθηκε άμεσα τόσο από το γραφείο, όσο και από κάθε υπηρεσιακή αρμοδιότητα, έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Η επικοινωνία με την καταγγέλλουσα

Η «Φωνή Λογικής» σε ανακοίνωση που εξέδωσε υπογραμμίζει ότι «η βία κατά των γυναικών είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επικοινώνησε προσωπικά με την καταγγέλλουσα, τη δημοσιογράφο Αναΐς Βάθη, προκειμένου να της εκφράσει τη συμπαράσταση και τη στήριξή της.

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος ευχαρίστησε την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» για τη στάση της και για τη στήριξη που της παρείχε κατά τις δύσκολες ώρες που, όπως αναφέρει, βιώνει.

«Η θέση της απέναντι σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών είναι διαχρονικά ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη: σε ζητήματα βίας κατά των γυναικών δεν χωρούν εκπτώσεις, δικαιολογίες, συμψηφισμούς ή κομματικές σκοπιμότητες. Η ίδια έχει αποδείξει ότι σε τέτοια ζητήματα δεν κάνει πίσω, δεν χαρίζεται σε κανέναν και δεν ανέχεται καμία συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια μιας γυναίκας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο καταγγελλόμενος. Μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, η απόφαση είναι ξεκάθαρη: ο συγκεκριμένος συνεργάτης δεν θα έχει καμία σχέση με το γραφείο και καμία υπηρεσιακή αρμοδιότητα. Μηδενική ανοχή στη βία. Σεβασμός στη γυναίκα. Σεβασμός στη Δικαιοσύνη», τονίζεται στην ανακοίνωση της «Φωνής Λογικής».

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