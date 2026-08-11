Ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν άφησε την Αμερική χωρίς πυραύλους – και οι αντίπαλοί της μύρισαν αίμα

Takeaways by to pontiki AI Η αμερικανική κυβέρνηση διαψεύδει τις αναφορές για κρίσιμη έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων, παρά τις ενδείξεις ότι τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί σημαντικά λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων θα απαιτήσει περίπου δύο χρόνια, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία σε συμμάχους των ΗΠΑ για την ικανότητα αεράμυνας.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην άμυνα έναντι βαλλιστικών πυραύλων, ενώ η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, χώρες όπως η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν παρακολουθούν τη στρατηγική αποδυνάμωση των ΗΠΑ, επανεκτιμώντας τις δικές τους επιλογές και αναθεωρώντας τις στρατηγικές τους σε διεθνές επίπεδο.

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Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να αρνείται τις αναφορές για κρίσιμη έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων, παρά τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών σε μεγάλα αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ παράγουν υπεραρκετούς αναχαιτιστικούς πυραύλους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εξοργιστεί από τις διαρροές και ζήτησε έρευνα.

Ωστόσο, οι αναφορές συνεχίζονται. Σύμφωνα με τους New York Times, οι ΗΠΑ και οι αραβικές χώρες χρησιμοποίησαν περίπου 1.500 αναχαιτιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αφήνοντας το απόθεμα των ΗΠΑ σε περίπου 1.700. Οι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσε να χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που έχουν εξαντληθεί σοβαρά από τον πόλεμο.

Η έλλειψη, ωστόσο, προηγείται της σύγκρουσης με το Ιράν. Ήταν ήδη αισθητή υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μετά τη μεταφορά μεγάλου αριθμού αναχαιτιστικών στην Ουκρανία. Περαιτέρω ενδείξεις για την αυξανόμενη έλλειψη μπορούν να βρεθούν σε αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετέφεραν εκατοντάδες αναχαιτιστικά στη Μέση Ανατολή από τη Νότια Κορέα και άλλες βάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Haaretz.

Ισραηλινοί πολιτικοί και αμυντικοί αξιωματούχοι απάντησαν στις αναφορές ανώνυμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν επαρκή αποθέματα για έναν νέο πόλεμο με το Ιράν». Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να μην ξεκινήσει προς το παρόν μια ακόμη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, χωρίς να ασχοληθεί επίσημα με τη διαθεσιμότητα αναχαιτιστικών, πολεμικών πλοίων ή άλλων πυρομαχικών.

Ανησυχία στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την αδυναμία των αμερικανών κατασκευαστών όπλων να αναπληρώσουν γρήγορα τα εξαντλημένα αποθέματα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγνοήσουν «όλες τις κόκκινες γραμμές» και να παράσχουν στην Ουκρανία τα συστήματα αεράμυνας που χρειάζεται.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους περίπου 1.100 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, απέρριψε το αίτημα της Ουκρανίας. Ο υπουργός Άμυνας της δήλωσε ότι «ως χώρα κοντά στην πρώτη γραμμή, δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ετοιμότητά μας για την αεράμυνα».

Καθώς η έλλειψη αναχαιτιστικών συστημάτων έχει επιδεινωθεί, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία. Ενώ ο ουκρανικός στρατός έχει καταφέρει να αναχαιτίσει τα περισσότερα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η έλλειψη τον έχει αφήσει ανίκανο να αμυνθεί επαρκώς έναντι βαλλιστικών πυραύλων. Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων σε όλη την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο. Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία θα αυξήσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων ενόψει του χειμώνα, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε πρόσφατα στον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον ότι θα επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει ανεξάρτητα πυραύλους Patriot. Αργότερα, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη δέσμευση, λέγοντας ότι δεν είχε ακόμη λάβει τελική απόφαση.

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων αντιτίθενται στην κίνηση, φοβούμενοι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και την πιθανότητα η Ουκρανία να μάθει να παράγει παρόμοια συστήματα που είναι φθηνότερα και πιο αποτελεσματικά, δήλωσε στο The Atlantic μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Αλλά ακόμη και αν δοθεί τελικά στην Ουκρανία η άδεια να παράγει μόνη της συστήματα Patriot, η δημιουργία γραμμών παραγωγής και η αναπλήρωση των αποθεμάτων θα διαρκέσουν πολλούς μήνες. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμες δυνατότητες αεράμυνας.

Σε επιφυλακή το Πεκίνο

Η ζημιά δεν περιορίζεται στην φυσική αποτροπή. Οι ΗΠΑ, οι οποίες απέτυχαν να προετοιμαστούν για μια πραγματικότητα στην οποία οι πόλεμοι και η παρατεταμένη στρατιωτική αντιπαράθεση έχουν γίνει η νέα κανονικότητα, μοιάζουν όλο και περισσότερο με μια χώρα με επικεφαλής ερασιτέχνες των οποίων οι πολιτικές στερούνται συνέπειας και στρατηγικής λογικής.

Ακόμα και όταν ο Τραμπ αρνείται ότι υπάρχει έλλειψη, η Μόσχα, το Πεκίνο, η Πιονγιάνγκ και η Τεχεράνη παρακολουθούν στενά τη νέα πραγματικότητα και επανυπολογίζουν τις στρατηγικές τους.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβόντουσαν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να κάνει μια τολμηρή κίνηση εναντίον ενός από τα κράτη της Βαλτικής ήδη από το 2027 – είτε μια ολοκληρωτική εισβολή είτε μια μεγάλη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πριν από τέσσερα χρόνια, τέτοιες εκτιμήσεις ήταν ακόμα σχετικά ασαφείς. Τώρα, εν μέσω των δυσκολιών της Ευρώπης και της έλλειψης ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον να υπερασπιστεί την Ουκρανία, η απειλή φαίνεται ολοένα και πιο απτή.

Η Κίνα, και ίσως ακόμη και η Βόρεια Κορέα, μπορεί τώρα να ζυγίζουν τις επιλογές τους – τόσο για την Ταϊβάν όσο και για πιθανές βορειοκορεατικές προκλήσεις εναντίον του νότιου γείτονά της.

Προς το παρόν, ούτε ο Σι Τζινπίνγκ ούτε ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνονται πρόθυμοι για πόλεμο καθώς παρακολουθούν τον σύμμαχό τους Πούτιν να βαλτώνει στην Ουκρανία. Αλλά όταν η αποτροπή μιας υπερδύναμης όπως οι ΗΠΑ αποδυναμώνεται και οι αναφορές ότι δεν μπορεί να παρέχει ευρεία προστασία από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενισχύονται από την πικρή εμπειρία των κρατών του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, οι πιθανότητες ορθολογικών υπολογισμών μειώνονται.

Αναθάρρησε η Τεχεράνη

Το Ιράν είναι πιθανώς το πιο ενθαρρυμένο από αυτή τη νέα πραγματικότητα. Από την οπτική γωνία της Τεχεράνης, επέζησε από τον πόλεμο, έκλεισε το Στενό του Ορμούζ και προκάλεσε ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Κατάφερε επίσης να χτυπήσει τους αντιπάλους του στον Κόλπο, οι οποίοι απέτυχαν να προστατεύσουν στρατηγικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων, μονάδων αφαλάτωσης και σταθμών παραγωγής ενέργειας – παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot σε 42 ημέρες από ό,τι η Ουκρανία σε διάστημα τεσσάρων ολόκληρων ετών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ήδη περιορισμένο ενδιαφέρον του Ιράν για διάλογο και διαπραγματεύσεις πιθανότατα πλησιάζει στο μηδέν. Η επιβίωσή του θα μπορούσε επίσης να δώσει νέα πνοή σε ολόκληρο τον ιρανικό άξονα – μια εξέλιξη που έχει αρνητικές επιπτώσεις για το Ισραήλ, τον Λίβανο και τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Η έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσε επομένως να αναζωπυρώσει τις ελπίδες μεταξύ των εταίρων της Τεχεράνης σε όλη τη Μέση Ανατολή, να επιτρέψει στη Ρωσία να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, ακόμη και να ενθαρρύνει την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα να επανεξετάσουν τις επιλογές τους έναντι της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας.

Ταυτόχρονα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία θα πρέπει να επανεκτιμήσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική ισχύ. Η εμβάθυνση της συμμαχίας μεταξύ Ριάντ, Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ μπορεί να είναι μόνο το πρώτο σημάδι αυτής της μετατόπισης. Οι επιπτώσεις της ισραηλινο-αμερικανικής περιπέτειας στο Ιράν θα γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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