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11.08.2026 22:42

Αντίπαξοι: Βίντεο από τη σύγκρουση των τουριστικών σκαφών – Τρομοκρατημένοι οι επιβάτες

11.08.2026 22:42
antipaxoi-skafi

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Τη στιγμή που τα δύο τουριστικά σκάφη συγκρούονται στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους Αντίπαξους καταγράφει βίντεο που φέρνει στο «φως» το Star.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης, με το μικρότερο σκάφος να φαίνεται να έχει «σφηνώσει» στο μπροστινό τμήμα του μεγαλύτερου. Το μικρό σκάφος υπέστη υλικές ζημιές, ενώ οι περισσότεροι από 200 επιβάτες που βρίσκονταν στο μεγαλύτερο σκάφος παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι όσα συνέβαιναν.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 11/8 και, αφού τα δύο σκάφη απομακρύνθηκαν το ένα από το άλλο, το μικρότερο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 10 άνθρωποι, κατευθύνθηκε προς το νέο λιμάνι Παξών. Από τους επιβάτες του, τρία άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών.

Το δεύτερο επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, στο οποίο βρίσκονταν 203 άνθρωποι, συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν αναφέρθηκαν εισροές υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη.

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