Ο Χόμερ Γκιρ αποκαλύπτει την αντίδραση της Κάια Γκέρμπερ όταν ανέφερε τον γάμο των γονιών τους

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Ο Χόμερ Γκιρ και η Κάια Γκέρμπερ είχαν να αντιμετωπίσουν γρήγορα το ερώτημα «Πρέπει απλώς να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι γονείς μας ήταν παντρεμένοι;».

Σύμφωνα με όσα είπε ο Χόμερ στη Vogue, «Εκείνη είπε: “Ναι. Ωραία.” Και αυτό ήταν όλο».,

Ο Χόμερ και η Κάια πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου του Μπρετ Ίστον Έλις, “The Shards”, από τον Ράιαν Μέρφι, αλλά πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο πατέρας του, Ρίτσαρντ Γκιρ, και η μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 1995.

Η Σίντι αργότερα παντρεύτηκε τον Ράντι Γκέρμπερ το 1998, με τον οποίο έχει την Κάια και τον γιο της, Πρίσλεϊ. Εν τω μεταξύ, ο Ρίτσαρντ καλωσόρισε τον Χόμερ με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2002 έως το 2016. (Ο σταρ του “Pretty Woman” είναι παντρεμένος με την Αλεχάντρα Σίλβα και έχουν δύο γιους.)

Ο Χόμερ και η Κάια δέχονται ερωτήσεις σχετικά με το παρελθόν των γονιών τους από τότε που ξεκίνησε η περιοδεία τύπου για το The Shards στις αρχές αυτού του μήνα.

«Δεν είχα γνωρίσει ποτέ τον Χόμερ μέχρι που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα της σειράς. Τον γνώρισα περίπου μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία», είπε η Κάια τότε. «Ειλικρινά, είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του και τόσο υπέροχος άνθρωπος. Μεγάλωσε στην Ανατολική Ακτή, εγώ μεγάλωσα στη Δυτική Ακτή, αλλά μόλις ήρθαμε τόσο κοντά, και δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο παρτενέρ στη σκηνή, ειλικρινά».

Η Κάια είπε ότι ήταν «ενθουσιασμένη» που γνώρισε τον Χόμερ, αναγνωρίζοντας ότι είναι «τόσο μικρός ο κόσμος» που επιλέχθηκαν για το ίδιο έργο.

Ο Χόμερ είπε στο E! News ότι «είναι αστείο» το πώς αυτός και η Κάια «γίναν φίλοι» παρά το ιστορικό των γονιών τους.

«Από μέσα, είναι πραγματικά φυσιολογικό», εξήγησε. «Γίναμε φίλοι ως συνάδελφοι πριν αρχίσουμε να δουλεύουμε και έχει γίνει πολύ στενή φίλη. Ήταν υπέροχο που συνεργάστηκα μαζί της».

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