Σίντι Κρόφορντ: «Είναι τιμή όταν μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου», δήλωσε η κόρη της

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Αν και πολλοί τη χαρακτηρίζουν σωσία της μητέρας της, η Κάια Γκέρμπερ δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Το μοντέλο ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει πως μοιάζει τόσο πολύ στη Σίντι Κρόφορντ, αν και χαρακτήρισε τη σύγκριση ως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσε να δεχτεί.

«Μιλώντας σοβαρά, είναι τιμή όταν οι άνθρωποι μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου. Μακάρι να της έμοιαζα. Νομίζω ότι ακόμη και στις καλύτερες ημέρες μου δεν την πλησιάζω», δήλωσε. «Σημαίνει, όμως, πάρα πολλά για εμένα. Πιστεύω ότι είναι η πιο όμορφη γυναίκα, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Οπότε, αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο θυμίζω σε κάποιον εκείνη, είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο», πρόσθεσε σε συνέντευξή της στο Yahoo! Entertainment η Κάια Γκέρμπερ, που ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας.

Η αναφορά στα παιδικά της χρόνια

Η Γκέρμπερ είχε μιλήσει και τον περασμένο Ιανουάριο για την εμπειρία του να μεγαλώνει έχοντας μητέρα τη Σίντι Κρόφορντ, τονίζοντας ότι αισθάνεται ευλογημένη επειδή στο οικογενειακό της περιβάλλον δεν υπήρχε ντροπή γύρω από το γυμνό γυναικείο σώμα.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar είχε εξηγήσει ότι οι φωτογραφίες της μητέρας της δεν της δημιουργούσαν ποτέ διαφορετική εντύπωση, αλλά, αντίθετα, τις αντιμετώπιζε ως μορφή τέχνης και πηγή ενδυνάμωσης.

«Για μένα ήταν καλλιτεχνικές. Δεν ήταν χυδαίες, δεν υπήρχε αντικειμενοποίηση», είχε πει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι ήταν «δώρο το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα».

Ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια, η Κάια Γκέρμπερ τα είχε περιγράψει ως «αρκετά απομονωμένα», διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό συνέβαινε «με έναν πραγματικά καλό τρόπο» και πως η καθημερινότητά της ήταν «όσο πιο φυσιολογική γινόταν».

«Πήγαινα πάντα σε δημόσιο σχολείο. Έκανα θέατρο. Συμμετείχα σε κάθε θεατρική παράσταση της κοινότητας. Ήμουν στη χορωδία. Έκανα ρεσιτάλ τραγουδιού. Χόρευα», είχε αναφέρει.

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