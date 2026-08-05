Ξανά «στα μαχαίρια» Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ – «Δείξε μου τα έσοδα από τις ταινίες σου»

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Μια νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει, τις τελευταίες ώρες, ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα κινηματογραφικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία της ηθοποιού.

Ο Μπραντ Πιτ υποστηρίζει, συγκεκριμένα, ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να του παραδώσει έγγραφα που σχετίζονται με τα έσοδά της από ταινίες, διαφημιστικές συμφωνίες και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2017-2021, με την ίδια να μην αναγνωρίζει ότι εκείνος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που ζητά.

Σύμφωνα με το TMZ, ο ηθοποιός κατέθεσε νέα δικαστικά έγγραφα, ζητώντας από τον αρμόδιο δικαστή να παρέμβει στην πολύχρονη δικαστική τους διαμάχη που αφορά στο γαλλικό οινοποιείο Château Miraval. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η ηθοποιός συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων, οι ταινίες «Maleficent: Mistress of Evil», «Eternals» της Marvel και «Those Who Wish Me Dead».

Ο Πιτ ζητά πληροφορίες σχετικά με τις προκαταβολές που έλαβε η Τζολί για τους ρόλους της, τα έσοδά της από διαφημιστικές συνεργασίες, καθώς και τα χρήματα από τα ποσοστά επί των κερδών των ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε. Όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι του, τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στην περίοδο πριν από την πώληση του μεριδίου της στην εταιρεία Nouvel, μέσω της οποίας το πρώην ζευγάρι κατείχε μέρος του Château Miraval.

😬 Exclusive: Brad Pitt claims Angelina won't turn over movie contracts, wants to see finances. https://t.co/FWyCuyEaFZ pic.twitter.com/RjuV5pEsQH — TMZ (@TMZ) August 4, 2026

Ο ισχυρισμός του Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να αμφισβητεί τον ισχυρισμό της Αντζελίνα Τζολί ότι περιόρισε την καριέρα της μετά τον χωρισμό τους το 2016, όπως και ότι χρειάστηκε να πουλήσει το μερίδιό της στο οινοποιείο για να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι αν και η ηθοποιός είχε αρχικά συμφωνήσει να παραδώσει τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν, άλλαξε στάση, αρνούμενη να προσκομίσει το σύνολο των εγγράφων που της ζητήθηκαν. Η πλευρά του Πιτ ζητά τώρα από τον δικαστή να την υποχρεώσει να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τις επαγγελματικές απολαβές της.

Τι απαντά η Αντζελίνα Τζολί

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί απαντά ότι ο πρώην σύζυγός της έχει, ήδη, αποκτήσει μεγάλο όγκο οικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου τους, η οποία -σύμφωνα με το δημοσίευμα- ολοκληρώθηκε το 2024.

Τόνισε δε, ότι ουδέποτε ισχυρίστηκε πως αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες όταν αποφάσισε να πουλήσει το μερίδιό της στη Nouvel. Όπως αναφέρει, στόχος της ήταν να αποκτήσει ανεξαρτησία από τον Μπραντ Πιτ και να διαχωρίσει πλήρως τη ζωή και τα οικονομικά της από εκείνον.

«Το ζήτημα δεν είναι εάν η Τζολί χρειαζόταν τα χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθούσε να φύγει από τον κακοποιητικό πρώην σύζυγό της» υπογραμμίζει ο δικηγόρος της ηθοποιού.

Η Τζολί χαρακτηρίζει τη βάση του αιτήματος του Πιτ ως μια «επινοημένη θεωρία», την οποία -όπως ισχυρίζεται- η ίδια δεν έχει ποτέ επικαλεστεί. Επισημαίνει, επίσης, ότι έχει ήδη συμφωνήσει να παραδώσει ορισμένα οικονομικά αρχεία, ωστόσο, θεωρεί ότι ο Μπραντ Πιτ ζητά πολλά περισσότερα έγγραφα από εκείνα που δικαιούται να λάβει, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον της Αντζελίνα Τζολί, υποστηρίζοντας ότι εκείνη πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία σε έναν «εχθρικό» τρίτο επενδυτή χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το Château Miraval, το οποίο βρίσκεται στη νότια Γαλλία, αποτέλεσε για χρόνια κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα του πρώην ζευγαριού. Μετά τον χωρισμό τους, όμως, εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά σημεία της σκληρής δικαστικής αντιπαράθεσής τους.

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