Η Αντζελίνα Τζολί δεν δίνει οικονομικά στοιχεία στον Μπραντ Πιτ καθώς μαίνεται η νομική διαμάχη για το Château Miraval

Η Αντζελίνα Τζολί αντιτίθεται στην τελευταία προσπάθεια του Μπραντ Πιτ να αποκτήσει τα οικονομικά της αρχεία, στη μακροχρόνια νομική τους διαμάχη για το Château Miraval, σύμφωνα με πρόσφατη δικαστική κατάθεση.

Στην κατάθεση που υπέβαλε στις 26 Ιουνίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Τζολί ζήτησε από το δικαστήριο να μην την υποχρεώσει να παραδώσει φορολογικές δηλώσεις και άλλα οικονομικά αρχεία που χρονολογούνται από το 2017, μετά το αίτημα του Πιτ στις 18 Ιουνίου με το οποίο της ζητούσε να «προσκομίσει έγγραφα επαρκή για να αποδείξουν το εισόδημά της και τις πληρωμές συμμετοχής στα κέρδη» από το 2017 έως το 2019.

«Η Τζολί έχει καταστήσει την υποτιθέμενη οικονομική της ευαλωτότητα κεντρικό στοιχείο στην υπόθεσή της», ανέφερε το αίτημα του Πιτ.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι ο Πιτ την παρουσίαζε ψευδώς ως ισχυριζόμενη ότι βρισκόταν σε οικονομική δυσπραγία, ενώ στην πραγματικότητα κατέβαλε προσπάθειές της να διαχωρίσει τα οικονομικά της από τον πρώην σύζυγό της.

«Το ζήτημα δεν είναι αν η Τζολί χρειαζόταν τα χρήματα — το ζήτημα είναι ότι προσπαθούσε να ξεμπλέξει τη ζωή και τα οικονομικά της από τον ελεγκτικό και κακοποιητικό πρώην σύζυγό της», ανέφεραν. «Αυτή η διάκριση κάνει όλη τη διαφορά».

Ο Πιτ είχε υποστηρίξει ότι η Τζολί συνέδεσε την οικονομική της κατάσταση σχετική με την υπόθεση ισχυριζόμενη ότι ήθελε «οικονομική ανεξαρτησία» και είχε «συμπεράνει ότι έπρεπε να πουλήσει το μερίδιό της στο Chateau Miraval» για να την επιτύχει. Ωστόσο, οι δικηγόροι της Τζολί υποστήριξαν στην κατάθεση ότι «δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια».

«Οι ισχυρισμοί της είναι σαφείς ότι προσπάθησε να απεμπλέξει την οικονομική της ζωή από τον πρώην σύζυγο με τον οποίο χώριζε».

Ο Πιτ είχε υποστηρίξει στο αίτημά του ότι η Τζολί είχε «επανειλημμένα θέσει θέμα οικονομικής δυσχέρειας και οικονομική πίεση που φέρεται να αντιμετώπισε μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ το 2016. Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι να αμφισβητηθεί αυτός ο ισχυρισμός».

Το έγγραφο ανέφερε ότι «η Τζολί ήταν, κατά την περίοδο αναφοράς, μια από τις πιο εξέχουσες και υψηλά αμειβόμενες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με ροές εισοδήματος από μεγάλα στούντιο και δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη».

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια και περίπου την περίοδο αναφοράς, η Τζολί πρωταγωνίστησε, δεσμεύτηκε να πρωταγωνιστήσει ή έλαβε αμοιβή από μεγάλες εμπορικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του franchise Maleficent της Disney και των Eternals της Marvel. Οι ταινίες Maleficent της Τζολί απέφεραν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και οι Eternals απέφεραν περίπου 402,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως».

Η πλευρά της Τζολί υποστήριξε ότι είχε ήδη παραδώσει τις φορολογικές της δηλώσεις και τις δηλώσεις συμμετοχής στα κέρδη για το 2020 και το 2021, παρόλο που οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να το πράξει. Η απαίτηση να προσκομίσει αρχεία από το 2017 έως το 2019 θα ισοδυναμούσε με «σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων απορρήτου της Τζολί», επέμειναν οι δικηγόροι της.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν περαιτέρω ότι το αίτημα του Πιτ βασίστηκε σε «επιλεκτικά αποσπάσματα και ανακριβείς παραφράσεις» και όχι σε αυτά που στην πραγματικότητα ισχυρίστηκε η Τζολί σε προηγούμενες δικαστικές καταθέσεις.

«Η πρακτική της αίτησης αποκάλυψης θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό που πραγματικά εμφανίζεται στα δικόγραφα, όχι σε επαναχαρακτηρισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να κάνοτν πρωτοσέλιδα, αλλά δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα», ανέφερε η κατάθεση.

Ωστόσο, οι δικηγόροι του Πιτ επέμειναν: «Η Τζολί έχει θέσει την οικονομική της κατάσταση στο επίκεντρο της ανταγωγής και της υπεράσπισής της. Δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει την υποτιθέμενη οικονομική της ευαλωτότητα ως όπλο, ενώ ταυτόχρονα επικαλείται τα συμφέροντα της ιδιωτικής ζωής ως ασπίδα κατά του ελέγχου».

Η τελευταία νομική αντιπαράθεση σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολυετή διαμάχη των πρώην συζύγων για το Château Miraval, το γαλλικό οινοποιείο που κάποτε κατείχαν μαζί.

Τον περασμένο μήνα, ένα Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια έκανε δεκτό το αίτημα του Πιτ να ανακρίνει μέλη του Ομίλου Stoli ενόρκως, αφού οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι η εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών και κρασιού είχε άμεση γνώση της πώλησης του μεριδίου της Τζολί στο οινοποιείο το 2021.

Η νομική διαμάχη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πιτ μήνυσε την Τζολί για την πώληση του μεριδίου της στο Château Miraval, ισχυριζόμενος ότι πούλησε το μερίδιό της παρά την προηγούμενη συμφωνία ότι κανένας από τους δύο δεν θα το έκανε χωρίς την έγκριση του άλλου.

Η Τζολί αργότερα υπέβαλε ανταγωγή, ισχυριζόμενη ότι ο Πιτ «διεξήγαγε έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον της» από τότε που υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016.

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