Akylas: «Όσο ήμουν στη Eurovision, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο λόγω της καρδιάς του» (Video)

Για μια δύσκολη περίοδο που βίωσε η οικογένειά του μίλησε ο Akylas, αποκαλύπτοντας ότι συνέπεσε, μάλιστα, με τη χρονική στιγμή που ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, ο τραγουδιστής εκμυστηρεύτηκε ότι παράλληλα με την ευχάριστη εμπειρία του διαγωνισμού, έπρεπε να διαχειριστεί μια σοβαρή περιπέτεια υγείας του πατέρα του ο οποίος νοσηλεύτηκε, μάλιστα, για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την καρδιά του.

Εκτός από τη μητέρα του, η οποία αποτέλεσε ξεχωριστή παρουσία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του στη Eurovision λόγω των συγκινητικών στιγμών που μοιράστηκαν δημόσια με τον κόσμο, ο Ακύλας εξήγησε πως έχει αντίστοιχα πολύ καλή επαφή με τον πατέρα του, που ζει στη Θεσσαλονίκη.

Όπως εξήγησε, ο λόγος που εκείνος δεν εμφανίστηκε σε κάποια εκδήλωση, ήταν επειδή αντιμετώπιζε τον εν λόγω πρόβλημα με την υγεία του.

«Η μαμά έγινε celebrity από το πουθενά. Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι. Με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πρόσφατα πήγα και Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας και πήγα και τον είδα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα στην υγεία του. Όσο ήμουν στη Eurovision παράλληλα είχα και αυτό, ήταν στο νοσοκομείο με την καρδιά του, τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μια δύσκολη κατάσταση και μου ήταν και για μένα λίγο δύσκολο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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