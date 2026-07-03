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Δημήτρης Καπουράνης: «Από τους γονείς μου πήρα αγάπη με το σταγονόμετρο»

03.07.2026 09:23
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Τα συναισθήματα που τον συνόδευσαν στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μοιράστηκε ο Δημήτρης Καπουράνης, υποστηρίζοντας ότι η αγάπη που εισέπραξε από τους γονείς του ήταν «με το σταγονόμετρο», επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε χρόνος ώστε η σχέση μαζί τους να αποκατασταθεί και να αποκτήσει βάθος.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι ο πόνος που ένιωσε, ήταν η αφορμή να γίνει πιο δυνατός, να υπερβεί τους φόβους του και να τα καταφέρει, εν τέλει.

«Πήρα αγάπη με το σταγονόμετρο από τους γονείς μου. Δεν με πληγώνει αλλά όταν παίρνεις κάτι με το σταγονόμετρο, δεν ξέρεις πώς είναι το “εκτός” για να σε πληγώσει η έλλειψή του. Όταν βλέπω άλλες οικογενειακές σχέσεις που δίνουν και παίρνουν πολλή αγάπη, ναι, μπορεί να ζηλέψω. Οι γονείς μου ήταν πιεστικοί, αλλά η σχέση μας αποκαθίσταται, βαθαίνει και γίνεται, σιγά-σιγά, διάφανη. Μας πήρε χρόνο. Με ζόρισαν πολύ, όταν έφυγα από τα Χανιά για την Αθήνα δεν με στήριζαν οικονομικά, για να με πιέσουν να κάνω πίσω. Το φέρουν βαρέως κι εκείνοι πλέον» είπε αρχικά.

«Η εργατικότητα και η πρακτικότητά μου με βοήθησαν ώστε να καταφέρω να οραγνώσω την “άμυνά. μου και να επιβιώσω. Με έσωσε το ότι βρήκα το θάρρος να πάω κόντρα σε αυτό που φοβόμουν. Να αφήσω την ασφάλεια των Χανίων για το άγνωστο της Αθήνας και να τολμήσω να ζήσω χωρίς τη στήριξη των γονιών μου. Είχα δουλέψει το καλοκαίρι, είχα κάνει την “καβάντζα” μου και ήμουν προετοιμασμένος. Αυτός ο συνδυασμός πρακτικότητας και ηθικής τακτικής που πήρα από την οικογένειά μου, με κράτησε όρθιο. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό μέσα μου και με κινητοποιεί σε βαθμό που ακόμα δεν έχω πλήρως κατανοήσει. Σίγουρα, αυτό το ένστικτο δημιουργήθηκε από πολύ πόνο και από πολλές ελλείψεις. Αλλά αυτός ο πόνος με έφερε εδώ» πρόσθεσε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:32
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