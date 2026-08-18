Ο πρώην σύντροφος της Hayden Panettiere ήταν στο σημείο όταν εκείνη άφησε την τελευταία της πνοή

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Ο πρώην σύντροφος της Hayden Panettiere και ο αδελφός του βρίσκονταν στο συγκρότημα διαμερισμάτων της Νότιας Καρολίνας όπου η ηθοποιός του “Heroes” υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε την Κυριακή, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας που έλαβε το NBC News.

Στην έκθεση, η Αστυνομία του Γκρίνβιλ ανέφερε ότι ο σύντροφος της Panettiere, Brian Hickerson, ο οποίος ήταν συνεχώς σε εγρήγορση, και ο αδελφός του, Zach Hickerson, βρίσκονταν στο σημείο του περιστατικού μέσα στο συγκρότημα διαμερισμάτων Judson Mill Lofts.

Ο αστυνομικός που ανταποκρίθηκε, είπε ότι μίλησε πρώτα με τον Zach Hickerson, ο οποίος ήταν “πολύ συναισθηματικά φορτισμένος” ενώ οι επαγγελματίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να επαναφέρουν την ηθοποιό.

Η έκθεση συνεχίζει λέγοντας ότι ο Brian Hickerson ήταν αρκετά ψύχραιμος μέχρι που οι διασώστες κήρυξαν την 36χρονη ηθοποιό νεκρή.

Ο Brian Hickerson έδειξε στην αστυνομία μια “σακούλα με φάρμακα” που έπαιρνε η Panettiere τη στιγμή του θανάτου της, πρόσθεσε η έκθεση.

Ο αστυνομικός που ανταποκρίθηκε, είπε ότι φορούσε κάμερα σώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Το βίντεο που καταγράφηκε με αυτήν την κάμερα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η νεκροψία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα και «δεν ανακαλύφθηκαν σημάδια τραύματος που θα μπορούσαν να συνέβαλαν στον θάνατο».

Οι αρχές έλαβαν κλήση στο 911 γύρω στις 1:50 μ.μ. την Κυριακή σχετικά με «αναφερόμενη καρδιακή ανακοπή» στο συγκρότημα διαμερισμάτων, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας γνωστός της ηθοποιού έκανε την κλήση στο 911.

«Η Panettiere βρέθηκε αναίσθητη μέσα στην κατοικία, όπου διέμενε προσωρινά», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή.

Οι πρώτοι διασώστες ξεκίνησαν μέτρα καρδιακής υποστήριξης ζωής, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης ήταν ανεπιτυχείς, πρόσθεσε η δήλωση.

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