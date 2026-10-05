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06.10.2026 00:05

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

06.10.2026 00:05
giorgos-manolis-mazonakis

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Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τον αδόκητο χαμό του.

Η μητέρα του Κλειώ, έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή της και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.  «Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του, δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», είπε στο OPEN.

Σε βάρος των γιατρών έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι στον τραγουδιστή είχε τοξικολογικών είχε χορηγηθεί προποφόλη, ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης.

Οι αναζητήσεις της Γάκα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Mega, δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποκαλύπτουν ότι η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, αναζητούσε πληροφορίες για την προποφόλη αλλά και για τη μιδαζολάμη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές αναζητήσεις, όπως και ερωτήματα που υπέβαλε σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τρόπους επαναφοράς ανθρώπου από μέθη, διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναζητήσεις που αφορούσαν την αρτηριακή πίεση, καθώς η γιατρός έψαχνε εάν η πτώση της αποτελεί παρενέργεια της προποφόλης και της μιδαζολάμης. Παράλληλα, στοιχεία από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων του ιατρείου φαίνεται να φωτίζουν όσα συνέβησαν εκείνες τις ώρες. Σε ομαδική συνομιλία, οι εργαζόμενοι αναφέρονταν στη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι ακολούθησε απότομη πτώση της αρτηριακής του πίεσης και κρίθηκε απαραίτητη η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Οι δύο ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο τρόπος με τον οποίο η 56χρονη τις είχε προμηθευτεί δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 00:08
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ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

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