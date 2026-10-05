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05.10.2026 12:49

Θάνατος Μαζωνάκη: Συμπληρωματική δίωξη κατά των δύο γιατρών ζητά ο ΙΣΑ

05.10.2026 12:49
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Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Με υπόμνημά του που κατέθεσε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία, ο ΙΣΑ ζητά να ασκηθεί δίωξη κατά των δύο γιατρών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου για το αδίκημα της ψευδούς δήλωσης, αναφορικά με τις δηλώσεις που έγιναν για την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων οζονοθεραπείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπόμνημά του ο ΙΣΑ αναφέρεται στους φακέλους που έχουν σχηματισθεί μετά και τους επιτόπιους ελέγχους που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 και το 2026 στην Καρνεάδου και από τον οποίο δεν προέκυψε η ανεύρεση τους στο χώρο.

Κατά τις ίδιες πηγές, στον δικαστικό λειτουργό προσκομίστηκαν και τα σχετικά έγγραφα των ελέγχων τόσο για το ιατρείο της Καρνεάδου, όσο και εκείνου της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, το οποίο εμφανίζεται να είναι το δεύτερο ιατρείου που λειτουργούσαν παράλληλα οι κατηγορούμενοι.

Το έγγραφο στον ΙΣΑ από το 2025

Την ίδια ώρα ερωτηματα προκύπτουν από ένα νέο έγγραφο που έφερε στο φως το STAR. που αποκαλύπτει ότι ο ΙΣΑ ήξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εδώ και έναν χρόνο.

Το έγγραφο αυτό είναι απάντηση της γιατρού του Κολωνακίου σε συστάσεις, μετά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου που είχε γίνει. Απάντηση συμμόρφωσης σε παρατυπίες που είχαν εντοπίσει στους ελέγχους τα κλιμάκια, δηλαδή τα κλιμάκια που υποτίθεται δεν είχαν δει ποτέ τα μηχανήματα!

Σύμφωνα με το STAR στο έγγραφο η Ιωάννα Γάκα αυτό προσκομίζει τιμολόγια για «επικουρικά προσαρτήματα -συσκευές με τιμολόγια αγοράς και πιστοποιητικα CE προς δήλωση», τα οποία προσαρτώνται στην ήδη δηλωθείσα και εγκεκριμένη συσκευή οζονοθεραπείας.

Το «κερασάκι» όμως, είναι το τιμολόγιο που επισυνάπτουν, του πρώτου μηχανήματος INUSpheresis αγορασμένο κι άρα λειτουργικό στο ιατρείο από τον Απρίλιο του 2022, αξίας 35.000 ευρώ. Κι όχι μόνο αυτό αλλά στο τιμολόγιο αναφέρεται και αγορά φίλτρου του μηχανήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR λοιπόν ο ΙΣΑ είχε στα χέρια του τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος INUSpheresis και συνοδευτικών φίλτρων από το 2025.

Πριν μέρες είχε αποκαλυφθεί κι άλλο τιμολόγιο από τον Ιούλιο του 2026 που η γιατρός προσπαθούσε να περάσει στον ΙΣΑ τα μηχανήματα με άσχετο τιμολόγιο. Τότε η απάντηση του Ιατρικού συλλόγου ήταν ότι το είχαν εντοπίσει και είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά τους πρόλαβε ο θάνατος του Μαζωνάκη.

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