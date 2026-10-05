Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα δεδομένα από τις τοξικολογικές – Η προποφόλη, η μέθη και το νέο δείγμα – Δεύτερο έγγραφο «καίει» τον ΙΣΑ

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο «ιατρείο» της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διαψέδουν τη γιατρό και επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στις πρώτες τοξικολογικές αναλύσεις φέρεται να εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί.

Η συγκεκριμένη εξέταση αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συγκεντρώσεις των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή και να συμβάλει στη συνολική αξιολόγηση των τοξικολογικών ευρημάτων.

Την εργαστηριακή διερεύνηση των τοξικολογικών ευρημάτων έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει χειριστεί στο παρελθόν ιδιαίτερα σύνθετες τοξικολογικές αναλύσεις σε γνωστές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Το έγγραφο που «καίει» τον ΙΣΑ

Σήμερα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μεταβαίνει στον ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα και να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού για ψευδή δήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και το 2026 και αφορούν στα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, στελέχη του ΙΣΑ αναμένεται να προσκομίσουν στον ανακριτή πλήρη φάκελο με στοιχεία σχετικά με το ιατρείο που διατηρούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές που αφορούν τους ελέγχους και τη νομιμότητα των δομών, καθώς και να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί να διευκρινιστεί ποιες ενέργειες είχε πραγματοποιήσει ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να διαφημιζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Το ζήτημα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου τέθηκε και κατά τη μαραθώνια απολογία της κατηγορούμενης γιατρού ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως διά παραλείψεως και φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηχανήματα που κατείχε είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, ενώ το ιατρείο της είχε ελεγχθεί το 2025.

Την ίδια ώρα έγγραφό που έφερε στο φως το STAR αποκαλύπτει ότι ο ΙΣΑ ήξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εδώ και έναν χρόνο.

Το έγγραφο αυτό είναι απάντηση της γιατρού του Κολωνακίου σε συστάσεις, μετά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου που είχε γίνει. Απάντηση συμμόρφωσης σε παρατυπίες που είχαν εντοπίσει στους ελέγχους τα κλιμάκια, δηλαδή τα κλιμάκια που υποτίθεται δεν είχαν δει ποτέ τα μηχανήματα!

Σύμφωνα με το STAR στο έγγραφο η Ιωάννα Γάκα αυτό προσκομίζει τιμολόγια για «επικουρικά προσαρτήματα -συσκευές με τιμολόγια αγοράς και πιστοποιητικα CE προς δήλωση», τα οποία προσαρτώνται στην ήδη δηλωθείσα και εγκεκριμένη συσκευή οζονοθεραπείας.

Το «κερασάκι» όμως, είναι το τιμολόγιο που επισυνάπτουν, του πρώτου μηχανήματος INUSpheresis αγορασμένο κι άρα λειτουργικό στο ιατρείο από τον Απρίλιο του 2022, αξίας 35.000 ευρώ. Κι όχι μόνο αυτό αλλά στο τιμολόγιο αναφέρεται και αγορά φίλτρου του μηχανήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR λοιπόν ο ΙΣΑ είχε στα χέρια του τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος INUSpheresis και συνοδευτικών φίλτρων από το 2025.

Πριν μέρες είχε αποκλαυφθεί κι άλλο τιμολόγιο από τον Ιούλιο του 2026 που η γιατρός προσπαθούσε να περάσει στον ΙΣΑ τα μηχανήματα με άσχετο τιμολόγιο. Τότε η απάντηση του Ιατρικού συλλόγου ήταν ότι το είχαν εντοπίσει και είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά τους πρόλαβε ο θάνατος του Μαζωνάκη.

Οι αντιφάσεις για την ΚΑΡΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορετικές περιγραφές των δύο γιατρών σχετικά με τις κρίσιμες στιγμές μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της ότι ξεκίνησε η ίδια ΚΑΡΠΑ αμέσως μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Διαφορετική είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιγραφή του συζύγου της και συγκατηγορούμενου γιατρού. Στην απολογία του φέρεται να ανέφερε ότι όταν μπήκε στον χώρο η σύζυγός του δεν έκανε ΚΑΡΠΑ και ότι αντίκρισε τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, στο μόνιτορ καταγραφόταν ασυστολία, ενώ οι κόρες των ματιών βρίσκονταν ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση και παρουσίαζαν αντίδραση στο φως. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έλεγξε τον σφυγμό και ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ, με μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις εργαζομένων

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, νοσηλεύτρια φέρεται να κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο, προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπήρχε διαθέσιμο αντίδοτο για την προποφόλη.

Η αναισθησιολόγος που φέρεται να δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση φέρεται να επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αναφέροντας ότι ενημέρωσε τη νοσηλεύτρια πως δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη συγκεκριμένη ουσία.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στοιχεία που προέκυψαν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνεται και διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με το εάν υπάρχει ή όχι αντίδοτο για την προποφόλη.

Τα ψηφιακά πειστήρια στο επίκεντρο της έρευνας

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν και τα ψηφιακά πειστήρια, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις τηλεφωνικές συσκευές και τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των κινήσεων και των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, αλλά και στην κάλυψη των κρίσιμων κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην υπόθεση.

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