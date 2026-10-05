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05.10.2026 09:09

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

05.10.2026 09:09
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Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ΟΛΜΕ προκήρυξε τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στη συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕ στις προβλέψεις για την αξιολόγηση.

Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.

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