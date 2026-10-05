Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Καλλιθέα, αγνοείται από το Σάββατο

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από το βράδυ του Σαββάτου για την εξαφάνιση του Roman Shinwar, 13 ετών, αφγανικής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην Καλλιθέα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Κυριακή και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Άγνωστο είναι το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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