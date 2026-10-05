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05.10.2026 08:05

Συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Σουφλί – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν πέντε εναέρια (video)

05.10.2026 08:05
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Πηγή: rthess.gr

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) σε δασική έκταση στηνΤοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί.

Η πυρκαγιά εισήλθε από τη Βουλγαρία, ενώ στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.


Επί τόπου βρίσκονται 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης ,5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, κινητοποιήθηκαν και πέντε εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου συνδράμουν στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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