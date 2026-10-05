Συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Σουφλί – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν πέντε εναέρια (video)

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) σε δασική έκταση στηνΤοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί.

Η πυρκαγιά εισήλθε από τη Βουλγαρία, ενώ στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.



Επί τόπου βρίσκονται 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης ,5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, κινητοποιήθηκαν και πέντε εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου συνδράμουν στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Ρούσας στο Σουφλί. Συνολικά επιχειρούν 148 #πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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