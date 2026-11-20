Takeaways by to pontiki AI Η Φιόνα, ο διάσημος θηλυκός ιπποπόταμος του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, πέθανε σε ηλικία εννέα ετών έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε η κατάποση ενός πλεκτού σκούφου.

Το αντικείμενο παρασύρθηκε από ανεμιστήρα οροφής στον χώρο του ζώου στις 8 Νοεμβρίου, με τη Φιόνα να μην μπορεί να το αποβάλει παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων.

Η απώλεια του ιπποπόταμου προκάλεσε διεθνή συγκίνηση, καθώς το ζώο είχε αποκτήσει φήμη από το 2017, όταν επιβίωσε παρά την πρόωρη γέννησή του και τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Εκπρόσωποι του ζωολογικού κήπου και αξιωματούχοι εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο της Φιόνα, χαρακτηρίζοντάς την σύμβολο επιμονής που είχε αγαπηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

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Η Φιόνα, ο θηλυκός ιπποπόταμος που είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τη μάχη της για επιβίωση μετά την πρόωρη γέννησή της, πέθανε σε ηλικία 9 ετών στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι, στις ΗΠΑ, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε η κατάποση ενός πλεκτού σκούφου.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι, επιβεβαιώνοντας ότι οι προσπάθειες των κτηνιάτρων και των φροντιστών να τη σώσουν δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, καθώς η Φιόνα είχε αποκτήσει διεθνή φήμη από τις πρώτες ημέρες της ζωής της, το 2017, όταν γεννήθηκε πρόωρα και κατάφερε να επιβιώσει παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Πώς η Φιόνα κατάπιε τον σκούφο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Νοεμβρίου, όταν ένας επισκέπτης πέταξε έναν πλεκτό σκούφο στον αέρα. Σύμφωνα με το Associated Press, ένας ανεμιστήρας οροφής παρέσυρε τον σκούφο και τον έστειλε μέσα στον χώρο όπου βρισκόταν η Φιόνα.

Η Φιόνα κατάπιε το αντικείμενο, το οποίο δεν κατάφερε στη συνέχεια να αποβάλει από το πεπτικό της σύστημα.

Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε προβλήματα υγείας, ενώ το προσωπικό του ζωολογικού κήπου ξεκίνησε εντατική παρακολούθηση και θεραπευτική υποστήριξη.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ειδικών.

«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Η ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Ντέιβ Τζένικε, δήλωσε ότι η εξέλιξη της υγείας της Φιόνα αιφνιδίασε το προσωπικό.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σοκαρισμένοι. Δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Πάλεψε μέχρι που δεν μπορούσε άλλο», ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο ίδιος εξήρε τις προσπάθειες των ανθρώπων που τη φρόντιζαν, τονίζοντας ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να την κρατήσουν στη ζωή.

«Η ομάδα φροντίδας των ζώων κατέβαλε ηρωικές προσπάθειες για να τη σώσει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά το σώμα της δεν άντεξε άλλο», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η Φιόνα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή τόσο στους εργαζομένους του ζωολογικού κήπου όσο και σε αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ζωολογικού κήπου, Θέιν Μέιναρντ, χαρακτήρισε τη Φιόνα ένα ξεχωριστό δώρο, σημειώνοντας ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ άλλο ζώο που να έχει αγαπηθεί τόσο πολύ.

Όπως ανέφερε, η ιστορία της θα συνεχίσει να συγκινεί τους ανθρώπους για πολλά χρόνια.

Η πρόωρη γέννηση το 2017 που έκανε τη Φιόνα διάσημη

Η Φιόνα, ένας ιπποπόταμος του Νείλου, γεννήθηκε το 2017, έξι εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ζύγιζε μόλις 13,2 κιλά, λιγότερο από το μισό του φυσιολογικού βάρους γέννησης για το είδος της. Σύμφωνα με το Associated Press, το βάρος της ήταν ακόμη μικρότερο από το χαμηλότερο βάρος γέννησης που είχε καταγραφεί μέχρι τότε για ιπποπόταμο του Νείλου.

Αρχικά δεν μπορούσε να σταθεί όρθια ούτε να θηλάσει. Μέλος του προσωπικού χρειάστηκε να αρμέγει τη μητέρα της, ώστε η Φιόνα να λαμβάνει την απαραίτητη τροφή.

Οι εργαζόμενοι στον ζωολογικό κήπο δημοσίευαν καθημερινές ενημερώσεις, φωτογραφίες και βίντεο για την κατάσταση, τη διατροφή, την ανάπτυξη και τις δραστηριότητές της.

Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν μέσω διαδικτύου την πορεία της, με τη Φιόνα να εξελίσσεται σε διεθνές διαδικτυακό φαινόμενο.

Η δημοτικότητά της ενέπνευσε ακόμη και σειρά παιδικών βιβλίων.

Η ιστορία της έφερε επίσης θετική δημοσιότητα στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά τον θάνατο του γορίλα Χαράμπε το 2016. Το ζώο είχε πυροβοληθεί όταν ένα παιδί μπήκε στον χώρο του.

Το 2022, η οικογένεια των ιπποπόταμων του ζωολογικού κήπου μεγάλωσε με τη γέννηση του μικρότερου αδελφού της Φιόνα, του Φριτς.

Συγκίνηση στο Σινσινάτι: Λουλούδια και μηνύματα για τη Φιόνα

Η ανακοίνωση του θανάτου της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Σινσινάτι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Associated Press, μέσα στην πρώτη ώρα από τη δημοσιοποίηση της είδησης, επισκέπτες άρχισαν να αφήνουν λουλούδια και κάρτες δίπλα σε άγαλμα της Φιόνα έξω από τον ζωολογικό κήπο.

«Για πάντα η Φιόνα μας», έγραφε ένα από τα μηνύματα.

Ο δήμαρχος του Σινσινάτι, Άφταμπ Πιουρεβάλ, αποχαιρέτησε την ιπποποταμίνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Φιόνα ήταν σύμβολο επιμονής και χαράς στο Σινσινάτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε χαρίσει χαμόγελα σε παιδιά, γονείς και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Fiona was a symbol of perseverance and joy in Cincinnati. She brought smiles to so many faces, from kids to parents to visitors from around the world. Our city is heartbroken, but we couldn’t be more grateful that she was part of our lives and our community as a whole. — Aftab Pureval (@AftabPureval) November 19, 2026

Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτιΓουάιν, τη χαρακτήρισε «πραγματικό σύμβολο», ενώ συλλυπητήρια εξέφρασε και η ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου Cincinnati Bengals.

Fran and I are saddened to learn of the death of Fiona the hippo, a true icon of the @CincinnatiZoo. She captured the hearts of Ohioans and those around the world, bringing joy to millions. Our hearts are with the staff of the Cincinnati Zoo and everyone who loved her. She will be deeply missed. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) November 19, 2026

Rest in peace, Fiona. The queen of the Queen City. https://t.co/ScftFyDfSF — Cincinnati Bengals (@Bengals) November 19, 2026

Στο κύμα συγκίνησης συμμετείχε και η Ούσα Βανς, σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία ενός από τα παιδιά τους μπροστά από τον γυάλινο χώρο της Φιόνα, αναφέροντας ότι η οικογένειά της αγαπούσε τις επισκέψεις στον ζωολογικό κήπο.

Οι κίνδυνοι από αντικείμενα που καταλήγουν στους χώρους των ζώων

Ο θάνατος της Φιόνα επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ζώα όταν ξένα αντικείμενα εισέρχονται στους χώρους διαβίωσής τους, είτε κατά λάθος είτε σκόπιμα.

Όπως εξήγησαν ειδικοί στο Associated Press, οι ιπποπόταμοι διαθέτουν πολύπλοκο πεπτικό σύστημα και στομάχι με πολλαπλούς θαλάμους, γεγονός που δυσκολεύει τη διέλευση ξένων αντικειμένων.

Ο Τζακ Κότβιτς, επίκουρος καθηγητής στην Κτηνιατρική Σχολή του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, επισήμανε ότι μια χειρουργική επέμβαση σε ενήλικο ιπποπόταμο παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, λόγω του μεγέθους του ζώου, του παχέος δέρματός του και των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναισθησία.

Η κτηνίατρος Τζαν Χόκινς, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, σημείωσε επίσης ότι ήταν δύσκολο να εντοπιστεί με ακρίβεια η θέση του σκούφου μέσα στο σώμα της Φιόνα.

Ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι ζήτησε από το κοινό να σεβαστεί την ανάγκη των εργαζομένων που φρόντιζαν τη Φιόνα για ιδιωτικότητα, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά της.

Η Φιόνα θα συμπλήρωνε τα 10 χρόνια ζωής τον Ιανουάριο του 2027.

Όπως υπογράμμισε ο ζωολογικός κήπος στην ανακοίνωσή του, η ιστορία της ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το είδος της.

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