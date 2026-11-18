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Περίπου 187 τόνοι σκουπιδιών έχουν συσσωρευτεί στη Σελήνη από περισσότερες από 140 διαστημικές αποστολές. Εγκαταλελειμμένα οχήματα, εξοπλισμός προσελήνωσης και επιστημονικά όργανα σχηματίζουν μια τεράστια ποσότητα υλικών, με βάρος αντίστοιχο ενός επιβατικού Boeing 747. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμα για τη μελλοντική εξερεύνηση του φυσικού δορυφόρου της Γης.

Η συσσώρευση ξεκίνησε το 1959, όταν το σοβιετικό Luna 2 έγινε το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που έφτασε στη Σελήνη, προσκρούοντας στην επιφάνειά της.

Έκτοτε, οι αποστολές έχουν μεταφέρει εκεί 12 ανθρώπους και επτά σεληνιακά οχήματα, αφήνοντας πίσω τους περίπου 187.000 κιλά υλικών.

Από τις αποστολές Apollo στα εγκαταλελειμμένα ρόβερ

Σημαντικό μέρος των διαστημικών απορριμμάτων προέρχεται από παλαιότερα συστήματα προσελήνωσης.

Ο Έινταν Κάουλι, επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), εξηγεί ότι στις αποστολές Apollo της NASA οι σεληνιακές μονάδες δεν ήταν επαναχρησιμοποιούμενες. Το ανώτερο τμήμα τους επέστρεφε σε σεληνιακή τροχιά, όπου συναντούσε τη μονάδα διακυβέρνησης για την επιστροφή στη Γη, ενώ η βάση παρέμενε στην επιφάνεια.

Ανάμεσα στα εγκαταλελειμμένα οχήματα βρίσκονται το κινεζικό ρομποτικό Yutu, που μετέδιδε δεδομένα στη Γη επί 31 μήνες, και το Rashid των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο συνετρίβη κατά την προσελήνωση.

Στη Σελήνη έχουν παραμείνει επίσης εργαλειοθήκες, επιστημονικά όργανα και ειδικές συσκευές που προσέκρουσαν σκόπιμα στην επιφάνειά της, είτε για κοντινές φωτογραφίες είτε για την εκτίναξη πετρωμάτων και σκόνης προς ανάλυση.

Οι ακραίες συνθήκες φθείρουν τα διαστημικά σκουπίδια

Τα αντικείμενα που παραμένουν στη Σελήνη δεν διατηρούνται αναλλοίωτα.

Σύμφωνα με τον Κάουλι, η συνεχής πρόσκρουση μικρομετεωριτών, η έντονη ακτινοβολία, η ηλιακή έκθεση και οι μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις προκαλούν σταδιακή φθορά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική σημαία που τοποθέτησαν ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν το 1969, η οποία πιθανότατα έχει ξεθωριάσει τόσο ώστε να είναι σχεδόν λευκή.

Ωστόσο, η μελέτη αυτών των φθορών θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να αναπτύξουν αποτελεσματικότερη προστασία για φωτοβολταϊκά κύτταρα και ηλιακούς συλλέκτες, ιδιαίτερα ενόψει μιας πιθανής μελλοντικής ανθρώπινης εγκατάστασης στη Σελήνη.

Νέες αποστολές και σχέδια ανακύκλωσης στη Σελήνη

Η NASA και η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας σχεδιάζουν νέες επανδρωμένες αποστολές μέσα στην επόμενη πενταετία, γεγονός που πιθανότατα θα αυξήσει την ποσότητα εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κάουλι, η ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων οχημάτων θα μπορούσε να περιορίσει τα απορρίμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το υπό ανάπτυξη Starship Human Landing System (HLS) της SpaceX, που σχεδιάζεται ώστε να προσεληνώνεται και να απογειώνεται ως ενιαίο σκάφος.

Παράλληλα, ο ESA έχει εξετάσει την αξιοποίηση παλαιών διαστημικών υλικών μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Μία ακόμη δυνατότητα είναι η τήξη του αλουμινίου από τα εξωτερικά περιβλήματα σεληνιακών οχημάτων με συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία.

Βασική πρόκληση παραμένει η σεληνιακή σκόνη, της οποίας τα αιχμηρά σωματίδια ενδέχεται να έχουν μολύνει τα υλικά και να προκαλέσουν ζημιές στα μηχανήματα.

«Αντί να μεταφέρουμε υλικά μαζί μας ή να τα εξορύσσουμε στη Σελήνη, θα μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιούμε τον παλιό εξοπλισμό, όπως ανακυκλώνουμε εδώ στη Γη», επισημαίνει ο Κάουλι.

Έτσι, τα σημερινά διαστημικά σκουπίδια ενδέχεται να αποτελέσουν πολύτιμους πόρους για τους πρώτους ανθρώπους που θα κατοικήσουν στη Σελήνη.

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