Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τις τρομακτικές επιπτώσεις που έχουν τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών όσο και σε οικονομικό κόστος αποκαλύπτει έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Στη χώρα μας 15.691 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την περίοδο 1980-2025 με τις οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων να φτάνουν τα 24,4 δισ. ευρώ.

Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα δυστοπικά αυτά στοιχεία κατατάσσουν τη χώρα μας στην 8η θέση της ΕΕ.

Συνολικά στην ΕΕ την περίοδο 1980 – 2025 προκλήθηκαν 400.058 θάνατοι από την κλιματική κρίση και το οικονομικό κόστος έφτασε 920 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εκτροχιασμός κόστους την τελευταία πενταετία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις από τα κλιματικά φαινόμενα έχουν εκτροχιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το οικονομικό κόστος στην Ελλάδα από ακραία καιρικά φαινόμενα έφτασε την περίοδο 2021-2025 έφτασε τα 5,3 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, από τα 24,414 δισ. ευρώ των τελευταίων 45 ετών, τα 5,3 δισ. ευρώ, ποσοστό 22,5%, ήταν το κόστος της τελευταίας πενταετίας.

Αντίστοιχα, συνολικά στην ΕΕ από τα 920 δισ. ευρώ. των οικονομικών απωλειώντων τελευταίων 45 ετών, τα 270 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι οικονομικές απώλειες του 2021-2025, δηλαδή, το 1/3 των συνολικών απωλειών.

Πού είναι οι μεγαλύτερες απώλειες

Οι πλημμύρες ευθύνονται για το 44% των απωλειών από το 1980 έως το 2025, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Τα κλιματολογικά φαινόμενα όπως η ξηρασία, το κύμα ψύχους, ο παγετός και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα όπως καταιγίδας και κεραυνοί, ευθύνονται για το ένα τέταρτο του συνόλου το καθένα.

Οι πυρκαγιές, το χαλάζι και ο καύσωνας μαζί ευθύνονται για περίπου το 5% των άμεσων οικονομικών απωλειών.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το στοιχείο που καταδεικνύει ότι μικρός αριθμός ακραίων καιρικών φαινομένων ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών απωλειών.

Συγκεκριμένα το 5% των ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα ευθύνονταν για το 63% των οικονομικού κόστους και το 1% για το 31% των οικονομικών απωλειών.

Δυστοπικές προβλέψεις

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου (EUCRA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι επιταχύνονται και ότι οι αλυσιδωτοί κίνδυνοι μπορούν να δημιουργήσουν συστημικές προκλήσεις για ολόκληρες κοινωνίες.

Τα ακραία φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω με την EUCRA να εκτιμά απώλειες τουλάχιστον 175 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ΕΕ εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσει τους 3 βαθμούς Κελσίου, από 1,51 που είναι σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Λεοντίδες: «Βροχή» από πεφταστέρια απόψε στον ουρανό – Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο

Δυτική Μακεδονία: Και τρίτη αρκούδα νεκρή σε τροχαίο μέσα σε λίγες μέρες

Όχι στην τσιμεντοποίηση: Κεραυνοί Δούκα για τη μεταφορά των πολεοδομιών στην κεντρική διοίκηση, θεατής η ΚΕΔΕ