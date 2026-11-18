Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη Λευκωσία μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου.

Τρία χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τον πρωθυπουργό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023, με στόχο της δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικού συντονισμού, οι δύο κυβερνήσεις έχουν εντατικοποιήσει τη συνεργασία τους σε όλα τα πεδία με επίκεντρο όσα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Από την ακαδημαϊκή συνεργασία και την διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, μέχρι τη δημόσια υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό οι δύο κυβερνήσεις οικοδομούν μια στενή σχέση.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου βρίσκονται δύο μεγάλες προκλήσεις: η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές εφαρμογές προς όφελος του πολίτη και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία ανθρώπινων ζωών και φυσικού πλούτου.

Στην 4η Διακυβερνητική θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Επικρατείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού, Τουρισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι υφυπουργοί Υγείας, Εργασίας, Ναυτιλίας.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου σε ένα διεθνές σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, επιβεβαιώνει τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Προσθέτουν ότι στο επίπεδο της ΕΕ οι οικονομίες των δύο χωρών έχουν καταφέρει να μειώσουν το χρέος τους τηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται ακόμη να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI μετά την ομαλή και απρόσκοπτη επανεκκίνηση των σχετικών ερευνών βυθού, για την οποία και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους.

Γύρω στις 12:30 αναμένεται οι δύο ηγέτες να κάνουν κοινές δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΣΥΡΙΖΑ για «Ηρακλή» και κόκκινα δάνεια: Μετά το «ναι» του ΠΑΣΟΚ, το βλέμμα στους ανεξάρτητους, αναζητώντας 25 ψήφους

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους υφυπουργούς: Η κυβέρνηση καλύπτει – αμήχανα – Τσάφο και Λιάκο

Predator: Αντιδράσεις για το νέο «όχι» του Αρείου Πάγου στο άνοιγμα των υποκλοπών – Παρεμβάσεις από Μαρία Λεπενιώτη και Αντώνη Καραμπατζό