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Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος παραγωγής, κλιματικές προκλήσεις και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, η εκπαίδευση μιας νέας γενιάς στελεχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, η αποτελεσματική διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της συνεργασίας αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις για την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες συνθήκες.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το πρόγραμμα Agrifood Leadership, ο τέταρτος κύκλος του οποίου ξεκίνησε από τη Βέροια, με τη συμμετοχή 18 επαγγελματιών από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, με αντικείμενο τη διαμόρφωση ηγετικών δεξιοτήτων και την κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, παραγωγούς, μέλη συνεταιρισμών και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον αγροτικό χώρο.

Από τη θεωρία στην πράξη

Η πρώτη εκπαιδευτική ενότητα, με τίτλο «Δημιουργώντας τον Ηγέτη», επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και ανάλυση πραγματικών επιχειρηματικών περιπτώσεων.

Με εισηγητή τον εκπαιδευτή στελεχών επιχειρήσεων Ιωάννη Μαυροκορίδη, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με ζητήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς, συνεργασίας και διαχείρισης ομάδων.

Η σημασία αυτών των δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερη στον αγροδιατροφικό κλάδο, όπου πολλές επιχειρήσεις διατηρούν οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ οι συνεταιριστικές οργανώσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, η οργάνωση της παραγωγής και η δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την επιχειρηματική πορεία μιας αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το παράδειγμα της Venus Growers

Ξεχωριστή θέση στο τριήμερο κατείχε η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Venus Growers, στη Βέροια, όπου οι εκπαιδευόμενοι γνώρισαν από κοντά ένα οργανωμένο μοντέλο συνεταιριστικής παραγωγής και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέροιας, Χρήστο Γιαννακάκη, για τη λειτουργία των συνεταιρισμών, τις προκλήσεις της αγοράς και τη σημασία της διοίκησης στη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων.

Η συγκεκριμένη εμπειρία ανέδειξε τη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πραγματική παραγωγή, αλλά και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συλλογικές οργανώσεις στην ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Χορηγός της πρώτης εκπαιδευτικής δράσης ήταν η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας.

Επτά σταθμοί μέχρι τον Ιούνιο

Ο νέος κύκλος του Agrifood Leadership θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027, περιλαμβάνοντας επτά εκπαιδευτικά τριήμερα σε διαφορετικές περιοχές.

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας, συναισθηματικής νοημοσύνης, ομαδικής συνεργασίας, αγροτικής οικονομίας, ευρωπαϊκής πολιτικής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Προβλέπονται επίσης επισκέψεις σε επιχειρήσεις και φορείς λήψης αποφάσεων, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και διαδικτυακά εργαστήρια για την επιχειρηματικότητα και τις νέες μορφές επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρώτη διαπίστευση του προγράμματος από το EIT Food, μέσω του σήματος ποιότητας EIT Label, που αφορά εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το Agrifood Leadership δημιουργήθηκε με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την τεχνική και στρατηγική επίβλεψη του αμερικανικού Πανεπιστημίου Rutgers, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συμμετοχή επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, όπως η ΠΙΝΔΟΣ, ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, η BIOSOLIDS και η Lidl Hellas, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων αποτυπώνει το ενδιαφέρον για τη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά.

Το μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο, βρίσκεται πέρα από την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού κύκλου: είναι κατά πόσο οι γνώσεις και οι συνεργασίες που αποκτώνται θα μεταφερθούν στην καθημερινή λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου και ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου.

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