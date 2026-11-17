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Αλλαγή στη διοικητική ηγεσία της Sobi σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, με την Ελισάβετ Προδρόμου να αναλαμβάνει από τις 16 Νοεμβρίου 2026 τη θέση της Country Manager, διαδεχόμενη τον Άρη Παπαδάκο, ο οποίος μετακινείται σε διευρυμένο περιφερειακό ρόλο.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Παπαδάκος, έπειτα από επτά χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας στις τρεις αγορές, αναλαμβάνει καθήκοντα Commercial Director CEERJ, με αρμοδιότητες που εκτείνονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ιαπωνία.

Η διοικητική αλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Sobi επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των σπάνιων παθήσεων, με έμφαση στην πρόσβαση των ασθενών σε εξειδικευμένες και καινοτόμες θεραπείες.

Η πορεία της Ελισάβετ Προδρόμου

Η νέα επικεφαλής της Sobi διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία, έχοντας αναλάβει υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε σημαντικούς τομείς της αγοράς φαρμάκου.

Στην επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνονται θέσεις ευθύνης στην Ογκολογία και στην Πρόσβαση στην Αγορά, ενώ για σχεδόν μία δεκαετία διετέλεσε Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb στην Ελλάδα.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στον θεσμικό διάλογο για τη φαρμακευτική πολιτική, κατέχοντας τη θέση της Αντιπροέδρου του PhARMA Innovation Forum (PIF).

Είναι πτυχιούχος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών στο Columbia Business School και στο CEDEP.

Η εμπειρία της στη διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη γνώση του θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Sobi για την επόμενη περίοδο.

Η επταετία Παπαδάκου και η ανάπτυξη της εταιρείας

Κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας του Άρη Παπαδάκου, η Sobi ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο συγκεκριμένο διάστημα διευρύνθηκε το χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών, με την εισαγωγή νέων καινοτόμων θεραπειών στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας τριπλασιάστηκε, ενώ καταγράφηκε σημαντική εμπορική ανάπτυξη, δημιουργώντας τη βάση για την επόμενη φάση επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Ο Άρης Παπαδάκος είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School.

Αναφερόμενος στη νέα του θέση, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι τα προηγούμενα επτά χρόνια χαρακτηρίστηκαν από ανάπτυξη, διεύρυνση της παρουσίας της Sobi και προσπάθεια να φτάσουν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη διάδοχό του, εκτιμώντας ότι η διοικητική εμπειρία και η γνώση της φαρμακευτικής αγοράς που διαθέτει θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Προτεραιότητα οι σπάνιες παθήσεις και η πρόσβαση στις θεραπείες

Η Ελισάβετ Προδρόμου, αναφερόμενη στην ανάληψη των νέων καθηκόντων της, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των συνεργασιών με την επιστημονική κοινότητα, τους συλλόγους ασθενών και τους αρμόδιους φορείς.

Όπως επισήμανε, οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν συχνά μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία μέχρι τη διάγνωση και την πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της νέας διοίκησης είναι η επιστημονική πρόοδος να μεταφράζεται σε ουσιαστικές θεραπευτικές δυνατότητες, μέσα από την ενίσχυση των συνεργασιών και την αξιοποίηση της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Η νέα Country Manager υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Sobi στις τρεις αγορές θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την αξία που δημιουργείται για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Η διοικητική αλλαγή σηματοδοτεί έτσι τη συνέχεια της στρατηγικής της εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των σπάνιων παθήσεων, με την Ελισάβετ Προδρόμου να αναλαμβάνει την επόμενη φάση ανάπτυξης σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

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