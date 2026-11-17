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Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε το πρωί της Τρίτης (17/11) ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στον χώρο του Πολυτεχνείου λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης κατά της δικτατορίας.

«Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας. Γιατί πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη αναγέννησης για τη χώρα και την κοινωνία μας», ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη σύντομη δήλωσή του.

«Κι αυτή η αλήθεια του Πολυτεχνείου σήμερα μας εμπνέει για να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και την απαιτούμενη ενότητα», κατέληξε.

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