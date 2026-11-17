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Με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία ολοκληρώνονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Στην Αθήνα έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επηρεάζουν τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει την ανάπτυξη περισσότερων από 5.000 αστυνομικών από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας.

Η αστυνομική παρουσία επικεντρώνεται στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Εναέρια επιτήρηση με drones και ελικόπτερο

Σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού αφορά την επιτήρηση από αέρος. Drones και ελικόπτερο μεταδίδουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε οι αρμόδιοι αξιωματικοί να έχουν άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη των εκδηλώσεων και να κατευθύνουν ανάλογα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι γύρω από το Πολυτεχνείο και στους γειτονικούς δρόμους, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα

Η Τροχαία εφαρμόζει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας. Τα μέτρα ενεργοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς και περιοχές:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Επιπλέον, από τις 06:00, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αρχίζουν οι σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, στις εξής οδούς:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι οι παρεμβάσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εικόνα της κυκλοφορίας.

Κλειστοί τρεις σταθμοί του Μετρό – Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τίθενται σε ισχύ αλλαγές στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 14:00 κλείνουν οι εξής σταθμοί του Μετρό:

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα περνούν από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Η επαναλειτουργία τους θα πραγματοποιηθεί έπειτα από νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό ασφαλείας για την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία και την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων.

Αλλαγές θα υπάρξουν, παράλληλα, στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις οδηγίες της Τροχαίας.

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