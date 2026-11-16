search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 22:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 21:43

Απίθανη απάτη στην Πάτρα: Άρπαξαν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι θα τα φωτογράφιζε drone της εφορίας

16.11.2026 21:43
ilikiomeni_apati_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Θύμα μιας απίστευτης απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα, από την οποία άγνωστος κατάφερε να αποσπάσει 85.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα ασυνήθιστο πρόσχημα. Ο δράστης την έπεισε ότι οι οικονομίες που κρατούσε στο σπίτι έπρεπε να βγουν έξω, ώστε να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Στη συνέχεια, επικαλούμενος την υποτιθέμενη διαδικασία καταγραφής των χρημάτων από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την έπεισε να συγκεντρώσει τις αποταμιεύσεις της και να τις αφήσει σε εξωτερικό χώρο.

Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του και έβαλε 85.000 ευρώ σε μια σακούλα, την οποία άφησε έξω από την κατοικία της.

Όταν, λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν «κάνει φτερά», αντιλήφθηκε πως είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στην Κρήτη για το 18 μηνών αγοράκι που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης: «Σε μηδέν χρόνο έγιναν όλα» – Συγκλονίζουν οι συγγενείς του (Video)

Σαν «κρατούμενοι» ή «ασθενείς»: Στα «αζήτητα» 56 παιδιά σε νοσοκομεία, ανήλικες διέμεναν στη ΓΑΔΑ, ελλείψει προνοιακών δομών

«Ένιωσα με το πόδι μου το κράνος του 23χρονου» – Η κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη για την θανατηφόρα επιχείρηση στο Ζεφύρι  





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή των βουλευτών Μπιλιράκη και Σνάιντερ στον Ρούμπιο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

7168834
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελπίδων «ξόρκισε την κατάρα» κι έφυγε για τα… τελικά του Euro U21 – 5-4 την Ισλανδία στα πέναλτι

ethniki-podosfairo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Live ο «τελικός» της Εθνικής κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

ilikiomeni_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανη απάτη στην Πάτρα: Άρπαξαν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι θα τα φωτογράφιζε drone της εφορίας

Polytehneio
ΕΛΛΑΔΑ

Μια τεκμηριωμένη απάντηση στον ακροδεξιό μύθο πως δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

STAMATIS_ZAXAROS_ONE+
MEDIA

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η... συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 22:05
rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή των βουλευτών Μπιλιράκη και Σνάιντερ στον Ρούμπιο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

7168834
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελπίδων «ξόρκισε την κατάρα» κι έφυγε για τα… τελικά του Euro U21 – 5-4 την Ισλανδία στα πέναλτι

ethniki-podosfairo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Live ο «τελικός» της Εθνικής κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

1 / 3