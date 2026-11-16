Απίθανη απάτη στην Πάτρα: Άρπαξαν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι θα τα φωτογράφιζε drone της εφορίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θύμα μιας απίστευτης απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα, από την οποία άγνωστος κατάφερε να αποσπάσει 85.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα ασυνήθιστο πρόσχημα. Ο δράστης την έπεισε ότι οι οικονομίες που κρατούσε στο σπίτι έπρεπε να βγουν έξω, ώστε να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Στη συνέχεια, επικαλούμενος την υποτιθέμενη διαδικασία καταγραφής των χρημάτων από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την έπεισε να συγκεντρώσει τις αποταμιεύσεις της και να τις αφήσει σε εξωτερικό χώρο.

Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του και έβαλε 85.000 ευρώ σε μια σακούλα, την οποία άφησε έξω από την κατοικία της.

Όταν, λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν «κάνει φτερά», αντιλήφθηκε πως είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στην Κρήτη για το 18 μηνών αγοράκι που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης: «Σε μηδέν χρόνο έγιναν όλα» – Συγκλονίζουν οι συγγενείς του (Video)

Σαν «κρατούμενοι» ή «ασθενείς»: Στα «αζήτητα» 56 παιδιά σε νοσοκομεία, ανήλικες διέμεναν στη ΓΑΔΑ, ελλείψει προνοιακών δομών

«Ένιωσα με το πόδι μου το κράνος του 23χρονου» – Η κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη για την θανατηφόρα επιχείρηση στο Ζεφύρι











