«Ένιωσα με το πόδι μου το κράνος του 23χρονου» – Η κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη για την θανατηφόρα επιχείρηση στο Ζεφύρι  

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Από εισπνοή καπνού προκλήθηκε ο θάνατος του 23χρονου και του 44χρονου πυροσβέστη, που έχασαν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Ζεφύρι.

Η οικογένεια που διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο πετούσε τις στάχτες στη σκάλα. Εντός του κτιρίου επιχείρησαν ο 23χρονος, ο 44χρονος, ένας δόκιμος πυροσβέστης και ένας 43χρονος πυροσβέστης, που τραυματίστηκε.

Ο δόκιμος πυροσβέστης στην κατάθεση του είπε ότι η σκάλα ήταν ολισθηρή. «Ο 44χρονος είπε ότι υπάρχει φωτιά στο υπόγειο και ότι δεν έχει φτάσει μέχρι το υπόγειο και ότι θα ξαναμπεί μέσα μαζί με τον 23χρονο για να φτάσει μέχρι το υπόγειο, κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπήκαν εκείνη τη στιγμή μέσα οι δυο τους και φορούσαν τις αναπνευστικές συσκευές και εγώ τους ακολούθησα μετά από δευτερόλεπτα. Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση. Μπήκαν μέσα στο υπόγειο αυτοί οι τρεις συνάδελφοι, ώσπου μετά από πέντε λεπτά βγήκε έξω ο τρίτος και ζήτησε να του δοθεί επιπλέον χαμηλής πιέσεως εγκατάσταση νερού.

Ετοιμάσαμε αμέσως την χαμηλή εγκατάσταση και ο τρίτος που είχε ήδη βγει έξω, πήρε τον αυλό της χαμηλής και ξαναμπήκε μέσα που ήδη βρίσκονταν οι δύο συνάδελφοι. Μετά από χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, φώναζε από μέσα ο τρίτος πυροσβέστης ότι δεν έχει οπτική επαφή με τους άλλους δύο. Τον άκουγα να τους φωνάζει χωρίς να τον βλέπω λόγω καπνών. Ο οδηγός κι εγώ φορέσαμε συσκευές και κρατώντας ένα φακό και σχοινί μπήκαμε μέσα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα με καμένα σκουπίδια και γλιστρούσαν».

Ο 43χρονος πυροσβέστης κειτόταν στην σκάλα. «Στη δεξιά στροφή της σκάλας βρήκαμε πεσμένο τον τρίτο πυροσβέστη, ο οποίος φορούσε τη συσκευή και είχε τις αισθήσεις ακούγοντας τη συσκευή να σφυρίζει προειδοποιητικά ότι τελειώνει ο αέρας της. Βρισκόταν πεσμένος στα σκαλοπάτια με τα σκουπίδια, μην μπορώντας να σηκωθεί στα πόδια του. Εγώ μαζί με τον οδηγό τον ανασύραμε προς τα έξω μαζί με την βοήθεια και άλλου συναδέλφου και τον βγάλαμε στον δρόμο. Μόλις βγήκαμε έξω, ο τρίτος συνάδελφος έβγαλε την προσωπίδα και μας είπε ότι έχασε την επαφή με τους άλλους δύο. Κατευθείαν ξαναμπήκαμε μέσα. Περάσαμε από το σημείο που είχαμε βρει τον τρίτο συνάδελφο και εισχωρήσαμε πιο βαθιά προς το υπόγειο, όπου υπήρχε μεγάλος σωρός από σκουπίδια τα οποία γλιστρούσαν και δυσχέραιναν την βάδισή μας.

Ο δόκιμος εντόπισε με το πόδι του το κράνος του 23χρονου στο υπόγειο. «Παραπάτησα και έπεσα στο πάτωμα του υπογείου από περίπου ενάμιση μέτρο ύψος. Κατευθείαν σηκώθηκα βλέποντας τον φακό που κρατούσε ο συνάδελφος. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κατάλαβε ότι είχα πέσει γιατί οι καπνοί ήταν έντονοι. Μετά κρατώντας το σχοινί μπήκα εγώ μπροστά και πίσω μου ο άλλος συνάδελφος φώναζε με το φακό προς το εσωτερικό του υπογείου για να βρούμε τους άλλους δύο συναδέλφους. Εκείνη τη στιγμή προχωρήσαμε περίπου δύο μέτρα στο εσωτερικό του υπογείου που ήταν γεμάτο με καπνούς και με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους σε χαμηλότερο ύψος από αυτό που βρισκόμουν. Εγώ κατάλαβα ότι βρισκόταν ο συνάδελφος πεσμένος ανάσκελα, φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή, φωνάζοντας ταυτόχρονα στον οδηγό που ήταν πίσω μου ότι τον βρήκα. Τότε ο οδηγός ήρθε δίπλα μου κρατώντας τον φακό. Τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε μέχρι αυτός να ανταποκριθεί και προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω λόγω ολισθηρότητας. Ο αέρας και σε μένα και στον οδηγό τελείωνε. Αποφασίσαμε να οπισθοχωρήσουμε, αδυνατώντας να κάνουμε κάτι άλλο σε εκείνο το σημείο βγαίνοντας προς τα έξω. Όπως βγαίναμε, λόγω της ολισθηρότητας έπεσε και ο συνάδελφος στο ίδιο σημείο που είχα πέσει κι εγώ. Μόλις βγήκαμε έξω έβγαλα την αναπνευστική μου συσκευή, η οποία είχε τελειώσει από αέρα».

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