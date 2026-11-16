Μαρινάκης: Μόνη προοπτική με νόημα η αυτοδυναμία της ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ παίζει μπάλα στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα

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Ως την μόνο επιλογή για αποτελεσματική διακυβέρνηση παρουσίασε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ο Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η εναλλακτική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η αυτοδυναμία της είναι η μόνη επιλογή που βγάζει νόημα για τον κόσμο». Όπως εξήγησε, «οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να πάρουν πιο εύκολα αποφάσεις σε περιόδους κρίσης», ενώ άσκησε αιχμηρή κριτική προς στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Κάθε μέρα μετράει, εμείς πρέπει να λύνουμε προβλήματα και να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «οφείλουμε να είμαστε ταπεινοί, αποτελεσματικοί και όχι δογματικοί».

«Το ΠΑΣΟΚ πήρε συνεδριακή απόφαση να μην συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

«Το μόνο κόμμα που έχει δείξει μια θεσμική σοβαρότητα τα προηγούμενα χρόνια είναι το ΠΑΣΟΚ, όμως αυτό του Βαγγέλη Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά, που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα καταψήφιζε τον νόμο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους ανηλίκους, που είναι ένα αίτημα κάθε σπιτιού που μας βλέπει και δεν θα συνέπραττε ποτέ, έστω στην κατάθεση μιας πρότασης δυσπιστίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου», σημείωσε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Χαριλάου Τρικούπη και συμπλήρωσε: «Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση στο συνέδριο να μη συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αποκλείει την κα Κωνσταντοπούλου, τον κ. Βαρουφάκη, τον κ. Τσίπρα και οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη και αυτό λέει αρκετά έως πάρα πολλά θα έλεγα».

«Δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστώ τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό να συγκυβερνά με όλα τα υπόλοιπα κόμματα του άκρατου λαϊκισμού», πρόσθεσε.

«Εμείς δεν επιλέγουμε αντίπαλο, οι ψηφοφόροι δεν είναι κτήμα κανενός»

Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι «δεν θα μπορούσαμε εμείς να επιλέξουμε τον αντίπαλό μας», τονίζοντας ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουν πως, επιλέγοντας ως αντίπαλο τον κ. Τσίπρα και αποδεικνύοντας στους πολίτες ότι είναι καλύτεροι από έναν πρωθυπουργό που οι ίδιοι καταψήφισαν, θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

«Όποιος το λέει ότι θα επιλέξουμε αντίπαλο, υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και των ψηφοφόρων. Ούτως η άλλως οι ψηφοφόροι, οι πολίτες δεν είναι κτήμα κανενός», δήλωσε, εξαπολύοντας βέλη προς το ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι «αυτό το οποίο σίγουρα έχει επιλέξει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να παίζει μπάλα, με πολιτικούς όρους, στο γήπεδο που παίζει και ο κ. Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα».

«Η διεύρυνση ενός κόμματος δεν πρέπει να συνεπάγεται αλλοίωση»

Σχετικά με τα σενάρια πολιτικών «μεταγραφών», σχολίασε ότι «η πολιτική δεν αποτελεί μεταγραφικό παζάρι με όρους ποδοσφαίρου ή μπάσκετ». Όπως εξήγησε, «δεν μπορώ να πω στο μυαλό κάποιου ο οποίος περιμένει να δει που θα πάει με βάση το πού θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί. Δικαίωμα κάθε βουλευτή να πάει σε όποιο κόμμα επιθυμεί και κάθε κόμματος να αποφασίσει την προσχώρησή του».

«Δεν μας πέφτει λόγος, αλλά δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Η διεύρυνση ενός κόμματος δεν πρέπει να συνεπάγεται αλλοίωση», διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης.

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