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16.11.2026 18:53

«It’s just period»: Το βίντεο του Μητσοτάκη στο TikTok για τα προϊόντα περιόδου

16.11.2026 18:53
mitsotakis tiktok 77- new

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Τα προϊόντα περιόδου και η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει από 1η Ιανουαρίου 2027 στη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%, επικοινωνήθηκε στο νέο βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period»,  σημειώνοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης για τη μείωση του ΦΠΑ  είναι ένα πρώτο βήμα.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι είναι απολύτως διατεθειμένος να εξεταστούν και άλλες επιλογές για το πώς μπορεί να μειωθεί ένα κόστος το οποίο είναι απολύτως ανελαστικό και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.


Σε ερώτηση αν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ στις σερβιέτες, τα ταμπόν αλλά και τα προφυλακτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Κοινωνία των Πολιτών καθώς όπως είπε μέσα από την δουλειά της ενημερώθηκε η κυβέρνηση και έγινε μια αλλαγή πολιτικής που θα ωφελήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες.

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